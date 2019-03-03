Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Дубль Сулейманова принес "Краснодару" победу над "Нью-Ингленд Революшн"

"Краснодар" обыграл клуб MLS "Нью-Ингленд Революшн" (2:0) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Краснодар" (Россия) - "Нью-Ингленд Революшн" (США) - 2:0 (0:0)

Голы: Сулейманов, 49 (1:0). Сулейманов, 77 (2:0).

"Краснодар": Сафонов (Синицын, 46), Марков, Бородин, Голубев, Фьолусон, Рамирес (Ивашин, 81), Газинский (Мацукатов, 46), Куэва (Текучев, 60), Уткин (Назаров, 84), Сулейманов, Игнатьев.

Предупреждение: Газинский, 43.
Теги: Нью-Ингленд Революшн Краснодар Сулейманов
Сегодня, 16:11
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(1)
#3  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 17:51)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Непонятно только почему америкосы попросили не транслировать игру на сайте Краснодара, хотя трансляция планировалась.
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 17:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
сулейманов растёт
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 16:28)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Воспитанник прошелся по янкам! штангист 100% за пиндосов пылил, иуда


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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