Фанаты ЦСКА правы: в FAN ID нет ничего хорошего. Система бесполезна и даже будет вредить

Уважаемые полицейские, вам не надо никого искать, просто напишите нам. Это представители нашей инициативы вывесили баннер, и мы готовы прийти в полицейский участок по первому требованию. Берем на себя всю ответственность за каждое написанное слово на нем.



Вообще, вся эта история с Fan ID – одна из самых позорных страниц в истории российского футбола. Когда люди, принимающие решения, открыто и демонстративно плюнули в лицо футбольному сообществу. Просто поставили перед фактом, никого не спросив – ни клубы, ни болельщиков, ни фанатов.



На всех совещаниях, круглых столах и редких дискуссиях, представители РФС клятвенно обещали, что закон будет принят только после «широкого обсуждения с футбольной общественностью». Но никаких обсуждений не было, так как любые их аргументы элементарно уничтожались.



Не было ни одного публичного обсуждения закона, который коренным образом меняет устройство российского футбола. И если стадионы станут полупустыми, как в Турции и Италии, о никто не возьмет на себя ответственность и не подаст в отставку, потому что в стране нет института репутации.



И так как стране нет спортивной журналистики, то и в СМИ полная тишина или редкие статьи одобрения, пахнущие «заказухой». Все просто тихо сидят, чтобы не перейти дорогу людям, которые могут мигом лишить их работы. Поэтому и имеем то, что имеем. Вернее, снова имеют нас

С 1 июля на матчах чемпионата России будет введена система идентификации и доступа зрителей на стадионы: сходить на футбол просто так, без оформления отдельного документа, уже не получится. О том, как болельщиков ЦСКА за протест против ненужной системы пугают даже полицией.На дерби против московского «Динамо» фанаты ЦСКА провели акцию - снова протестовали против введения FAN ID. Почти все болельщики московских клубов этой осенью уделяли время, чтобы выразить своё мнение по этому вопросу. Но ЦСКА отличался особой упёртостью.Помимо небольших плакатов с перечеркнутыми надписями «FAN ID» «армейцы» выкатили ещё и большой баннер с надписью:«6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад»Это почему-то страшно огорчило людей в РПЛ.- Конечно, такое нельзя допускать, - сказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.Вот любопытно - что именно нельзя допускать. Потому что болельщики не написали ничего оскорбительного и ничего такого, что можно интерпретировать как экстремизм.Но когда нашим чиновникам нужны были внятные мотивировки? Оказалось, что авторов баннера уже ищет полиция.Фанаты ЦСКА ответили. И сделали это красиво. За отечественных болельщиков так гордо не было уже давно (а, может, и никогда):Пока ситуация развития не получила. По крайней мере, никаких новостей про полицию и фанатов ещё не было.Так что самое время поговорить о FAN ID. Объяснить, почему болельщики ЦСКА правы.Хотя это уже всё равно ничего не изменит. Потому что сам президент сказал:- Это возможно и целесообразно. Будем делать.Система, по которой у каждого из болельщиков был удостоверяющий личность документ, без коего невозможно купить билет и попасть на стадион, прекрасно подошла Чемпионату мира. Во-первых, было гораздо легче отслеживать уйму людей. При нынешних временах не стоит пояснять, почему приходится с таким вниманием относиться к подобным вопросам. Во-вторых, упрощалось посещение страны; иностранным гостям не нужна была виза.Но, как понимаете, ни массовый поток туристов, охочих до матча «Енисей» - «Урал», ни бесконечные армии фанатов, заполонивших города России, нашему футболу уже не грозят.В будничных реалиях FAN ID сделает только хуже.Мы уже долго боремся за то, чтобы футбол перестали считать кастовым развлечением, подходящим лишь маргинальным классам. Но до сих пор бытует стереотип, будто стадионы это место, куда страшно сходить на выходных, тем более с семьёй: потому что сумасшедшие фанаты, мат, пиротехника, драки и насилие, а при всех этих условиях надо ещё умудряться и получать удовольствие от техники (тройной тулуп Алан Гатагов больше не показывает) наших игроков.Кое-что из этого есть. Но всё это давно настолько безобидных масштабов (по сравнению с концом нулевых, например), что всерьёз испортить досуг могут лишь непечатные заряды. Фанаты выбрали путь добровольной сегрегации и живут своей фанатской жизнью в лесах и на полях – и уже давно не устраивают крупных беспорядков в общественных местах.И вот мы вроде бы сражаемся за некий элемент болельщиков, для которых игра не будет той страстью, какой она является для фанатов. Раньше таких называли «кузьмичами» - спокойные гости стадиона, идущие на центральные сектора, чтобы просто весело провести вечер. Именно ради них все размышления об улучшении обслуживания и бесконечные разговоры Прядкина про «сосиски и пиво».Фанатам (разве что кроме пива) все эти улучшения даром не нужны. Им хватает трибун за воротами, возможностью петь и жечь.И теперь на государственном уровне принимается решение о том, что теперь, чтобы пойти на футбол, нужен отдельный документ, на который придётся тратить время. Ставится огромное дополнительное препятствие между более нейтральной футбольной публикой и посещением матчей РПЛ.Просто представьте, какой процент «случайных» посетителей стадионов мы исключаем. Это же реально дикое решение, превращающее футбол в ещё более кастовое увлечение. Хотите в кои-то веки захватить с собой подругу, которая не особо любит футбол, но сегодня в хорошем настроении? Или, например, наконец-то выбраться с отцом, не смотревшим футбол вживую со времён Романцева?Извините, у нас FAN ID.Самое неприятное, всё выглядит так, словно работать с этими документами будет не футбольное руководство, а силовые структуры. И тогда ситуация неприятнее вдвойне.У нашего государства немного другие интересы, чем у футбольных клубов, поэтому тяжело сказать, насколько адекватно будет работать система. Вдруг произойдёт, как это было на Чемпионатах мира. Тогда отказ получали те, у кого есть тюремное прошлое, например, или просто фанаты, участвовавшие в громких околофутбольных историях (рубились на Евро-16, например).Но в театре не просят предоставить справку о несудимости. Так почему спрашивают на футболе?Раньше на матчах нашей лиги рулила полиция. И когда их заменили стюардами, стало намного круче: общение внутри стадиона стало на порядок человечнее, непринуждённее и спокойнее. Теперь силовики вновь возвращаются на футбол, правда, в другой форме.Есть подозрение, ничего хорошего из этого не выйдет.По факту ничего нового система FAN ID не позволит. Запрещать болельщикам посещать или не посещать стадион? С этим вполне по силам справиться Гинеру, Федуну и Медведеву. Фиксировать нарушения на трибунах? На каждом из наших стадионов, что принадлежат топ-клубам (именно у них самые активные фанаты), прекрасные системы видеонаблюдения.Банить нарушителей будет легче, это правда. Но разве стоит одного этого всей возни?Не говоря уже о потраченных деньгах. 6 млрд рублей! Впрочем, в этом плане власть удивлять не заставляет. 60 млрд у нас готовы отдать на создание собственного тепличного интернета, в котором нашим блюстителям политической нравственности будет легче полоть сорняки. Насчёт официальной мотивировки в данном случае ещё хуже - она вообще абсурдная, если примерно понимать, как устроена мировая сеть.Обидно, ведь улучшить безопасность на стадионах можно было бы не столь затратными методами. И сделать поход на футбол действительно привлекательнее.Но очевидно, что речь здесь не только о футболе. Система FAN ID прекрасное дополнительное средство контроля. В интересах государства это очень привлекательное решение.Но в интересах российского футбола это дополнительный способ отодвинуть футбол от остального общества.