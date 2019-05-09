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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
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Фанаты ЦСКА правы: в FAN ID нет ничего хорошего. Система бесполезна и даже будет вредить

С 1 июля на матчах чемпионата России будет введена система идентификации и доступа зрителей на стадионы: сходить на футбол просто так, без оформления отдельного документа, уже не получится. О том, как болельщиков ЦСКА за протест против ненужной системы пугают даже полицией.

Фанаты ЦСКА правы: в FAN ID нет ничего хорошего. Система бесполезна и даже будет вредить

На дерби против московского «Динамо» фанаты ЦСКА провели акцию - снова протестовали против введения FAN ID. Почти все болельщики московских клубов этой осенью уделяли время, чтобы выразить своё мнение по этому вопросу. Но ЦСКА отличался особой упёртостью.

Помимо небольших плакатов с перечеркнутыми надписями «FAN ID» «армейцы» выкатили ещё и большой баннер с надписью:

«6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад»

Это почему-то страшно огорчило людей в РПЛ.

- Конечно, такое нельзя допускать, - сказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

Вот любопытно - что именно нельзя допускать. Потому что болельщики не написали ничего оскорбительного и ничего такого, что можно интерпретировать как экстремизм.

Но когда нашим чиновникам нужны были внятные мотивировки? Оказалось, что авторов баннера уже ищет полиция.

Фанаты ЦСКА ответили. И сделали это красиво. За отечественных болельщиков так гордо не было уже давно (а, может, и никогда):

Уважаемые полицейские, вам не надо никого искать, просто напишите нам. Это представители нашей инициативы вывесили баннер, и мы готовы прийти в полицейский участок по первому требованию. Берем на себя всю ответственность за каждое написанное слово на нем.

Вообще, вся эта история с Fan ID – одна из самых позорных страниц в истории российского футбола. Когда люди, принимающие решения, открыто и демонстративно плюнули в лицо футбольному сообществу. Просто поставили перед фактом, никого не спросив – ни клубы, ни болельщиков, ни фанатов.

На всех совещаниях, круглых столах и редких дискуссиях, представители РФС клятвенно обещали, что закон будет принят только после «широкого обсуждения с футбольной общественностью». Но никаких обсуждений не было, так как любые их аргументы элементарно уничтожались.

Не было ни одного публичного обсуждения закона, который коренным образом меняет устройство российского футбола. И если стадионы станут полупустыми, как в Турции и Италии, о никто не возьмет на себя ответственность и не подаст в отставку, потому что в стране нет института репутации.

И так как стране нет спортивной журналистики, то и в СМИ полная тишина или редкие статьи одобрения, пахнущие «заказухой». Все просто тихо сидят, чтобы не перейти дорогу людям, которые могут мигом лишить их работы. Поэтому и имеем то, что имеем. Вернее, снова имеют нас

Пока ситуация развития не получила. По крайней мере, никаких новостей про полицию и фанатов ещё не было.

Так что самое время поговорить о FAN ID. Объяснить, почему болельщики ЦСКА правы.

Хотя это уже всё равно ничего не изменит. Потому что сам президент сказал:

- Это возможно и целесообразно. Будем делать.

Почему FAN ID не нужен

Система, по которой у каждого из болельщиков был удостоверяющий личность документ, без коего невозможно купить билет и попасть на стадион, прекрасно подошла Чемпионату мира. Во-первых, было гораздо легче отслеживать уйму людей. При нынешних временах не стоит пояснять, почему приходится с таким вниманием относиться к подобным вопросам. Во-вторых, упрощалось посещение страны; иностранным гостям не нужна была виза.

Но, как понимаете, ни массовый поток туристов, охочих до матча «Енисей» - «Урал», ни бесконечные армии фанатов, заполонивших города России, нашему футболу уже не грозят.

В будничных реалиях FAN ID сделает только хуже.

Мы уже долго боремся за то, чтобы футбол перестали считать кастовым развлечением, подходящим лишь маргинальным классам. Но до сих пор бытует стереотип, будто стадионы это место, куда страшно сходить на выходных, тем более с семьёй: потому что сумасшедшие фанаты, мат, пиротехника, драки и насилие, а при всех этих условиях надо ещё умудряться и получать удовольствие от техники (тройной тулуп Алан Гатагов больше не показывает) наших игроков.

Кое-что из этого есть. Но всё это давно настолько безобидных масштабов (по сравнению с концом нулевых, например), что всерьёз испортить досуг могут лишь непечатные заряды. Фанаты выбрали путь добровольной сегрегации и живут своей фанатской жизнью в лесах и на полях – и уже давно не устраивают крупных беспорядков в общественных местах.

И вот мы вроде бы сражаемся за некий элемент болельщиков, для которых игра не будет той страстью, какой она является для фанатов. Раньше таких называли «кузьмичами» - спокойные гости стадиона, идущие на центральные сектора, чтобы просто весело провести вечер. Именно ради них все размышления об улучшении обслуживания и бесконечные разговоры Прядкина про «сосиски и пиво».

Фанатам (разве что кроме пива) все эти улучшения даром не нужны. Им хватает трибун за воротами, возможностью петь и жечь.


И теперь на государственном уровне принимается решение о том, что теперь, чтобы пойти на футбол, нужен отдельный документ, на который придётся тратить время. Ставится огромное дополнительное препятствие между более нейтральной футбольной публикой и посещением матчей РПЛ.

Просто представьте, какой процент «случайных» посетителей стадионов мы исключаем. Это же реально дикое решение, превращающее футбол в ещё более кастовое увлечение. Хотите в кои-то веки захватить с собой подругу, которая не особо любит футбол, но сегодня в хорошем настроении? Или, например, наконец-то выбраться с отцом, не смотревшим футбол вживую со времён Романцева?

Извините, у нас FAN ID.

Лишний посредник

Самое неприятное, всё выглядит так, словно работать с этими документами будет не футбольное руководство, а силовые структуры. И тогда ситуация неприятнее вдвойне.

У нашего государства немного другие интересы, чем у футбольных клубов, поэтому тяжело сказать, насколько адекватно будет работать система. Вдруг произойдёт, как это было на Чемпионатах мира. Тогда отказ получали те, у кого есть тюремное прошлое, например, или просто фанаты, участвовавшие в громких околофутбольных историях (рубились на Евро-16, например).

Но в театре не просят предоставить справку о несудимости. Так почему спрашивают на футболе?

Раньше на матчах нашей лиги рулила полиция. И когда их заменили стюардами, стало намного круче: общение внутри стадиона стало на порядок человечнее, непринуждённее и спокойнее. Теперь силовики вновь возвращаются на футбол, правда, в другой форме.

Есть подозрение, ничего хорошего из этого не выйдет.

А будет ли что-нибудь хорошее?

По факту ничего нового система FAN ID не позволит. Запрещать болельщикам посещать или не посещать стадион? С этим вполне по силам справиться Гинеру, Федуну и Медведеву. Фиксировать нарушения на трибунах? На каждом из наших стадионов, что принадлежат топ-клубам (именно у них самые активные фанаты), прекрасные системы видеонаблюдения.

Банить нарушителей будет легче, это правда. Но разве стоит одного этого всей возни?

Не говоря уже о потраченных деньгах. 6 млрд рублей! Впрочем, в этом плане власть удивлять не заставляет. 60 млрд у нас готовы отдать на создание собственного тепличного интернета, в котором нашим блюстителям политической нравственности будет легче полоть сорняки. Насчёт официальной мотивировки в данном случае ещё хуже - она вообще абсурдная, если примерно понимать, как устроена мировая сеть.

Обидно, ведь улучшить безопасность на стадионах можно было бы не столь затратными методами. И сделать поход на футбол действительно привлекательнее.

Но очевидно, что речь здесь не только о футболе. Система FAN ID прекрасное дополнительное средство контроля. В интересах государства это очень привлекательное решение.

Но в интересах российского футбола это дополнительный способ отодвинуть футбол от остального общества.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: RBWorld

Впервые материал был опубликован 28 февраля 2019 года
Теги: Прядкин
Сегодня, 16:04
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12
(8)
#12  Neighbor   (Сегодня, 17:42)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
https://www.youtube.com/watch?v=Fcv8gQPKMI4
joy
Тут правда про другую инициативу и от спартачей


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#11  Toddn13   (Сегодня, 17:18)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
ну что теперь будет не 5000-10 000 собираться а одна две. А главное как привлекать новых болельщиков. Сходи со мной разок. вдруг зайдет. Но сначала собери справок на FAN id. Нафиг это кому надо.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#10  Alter ego   (Сегодня, 17:02)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Это же реально дикое решение, превращающее футбол в ещё более кастовое увлечение. Хотите в кои-то веки захватить с собой подругу, которая не особо любит футбол, но сегодня в хорошем настроении? Или, например, наконец-то выбраться с отцом, не смотревшим футбол вживую со времён Романцева?
Извините, у нас FAN ID.

И все это из-за кучки фанатов превративших футбол в свои гастроли.
Люди принимающие решения заигрывают с ними, думают их перевоспитать с помощью этого ID. На деле это только препятствие для болельщиков, не для фанатов.
Надо просто лишать доступа на стадион конкретных людей, а не сажать всех разом в клетку.

Спонтанности уж точно не будет - мы сделаем все, чтобы вы не хотели заморачиваться с походом на стадион! Нас устраивают только те, кто гарантировано тих, чист и купил абонемент на год.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#9  VitL  Белгород (Сегодня, 16:45)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
спокойная аргументированная статья.
действительно, морочиться со специальным документом, чтобы 1-2-3-5 раз в году сходить на стадион - кому это надо?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#8  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 16:30)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ZeArt83
Ну а что в нашей стране делают для людей? Нечего.Путинская власть хочет всех и вся контролировать и прикрываться добрыми намерениями.Зачем нам люди,которые хотят просто придти на футбол и посмотреть на красивый матч.Нам нужна тупая система контроля.

Не только путинская, любая бюрократия пытается законтролить всё до чего дотягивается.
В России некому ударить по рукам власти, нет институтов влияния (выборы, референдумы и др.).
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#7  ZeArt83   (1 марта 2019 01:19)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ну а что в нашей стране делают для людей? Нечего.Путинская власть хочет всех и вся контролировать и прикрываться добрыми намерениями.Зачем нам люди,которые хотят просто придти на футбол и посмотреть на красивый матч.Нам нужна тупая система контроля.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#6  vitaliy1977  Калининград (28 февраля 2019 20:41)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Опять по пять тысяч на трибунах будет...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#5  Marlboro131994  Москва (28 февраля 2019 17:43)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Раз всё это для Фанатов, а не болельщиков, то пусть такая штука распространяется только на Фан Сектора!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#4  Сибирячок   (28 февраля 2019 17:17)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я об этом уже писал раз 100. Ничё, придёт время - придёт и прозрение.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  D_14  Мытищи (28 февраля 2019 16:54)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Зачем переносить требования ЧМ на ЧР?

В серии А показываешь красную книжицу (паспорт РФ) и покупаешь билет (это иностранец покупает)...Тиффози может и по водительским правам купить... Т.е. место привязано к ДОКУМЕНТУ...

Если тебя на видео опознают за непотребными делами - все ЕСТЬ...
для открытия административного/уголовного дела:
- билет куплен;
- морда лица зафиксирована;
... осталось только ДЕЛО открыть... презумпция невиновности не действует...и теща не скажет, что был у любовницы... БОЛЬШОЙ ОТМЫВ БАБЛА и ТОЛЬКО...НИЧЕГО ЛИЧНОГО - РУССКИЙ БИЗНЕС!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#2  trent   (28 февраля 2019 15:48)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
всё через жопу...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#1  dreamcatcher  Н-ск (28 февраля 2019 13:20)
  • +4
  •  (8)

Это же реально дикое решение, превращающее футбол в ещё более кастовое увлечение. Хотите в кои-то веки захватить с собой подругу, которая не особо любит футбол, но сегодня в хорошем настроении? Или, например, наконец-то выбраться с отцом, не смотревшим футбол вживую со времён Романцева?
Извините, у нас FAN ID.

И все это из-за кучки фанатов превративших футбол в свои гастроли.
Люди принимающие решения заигрывают с ними, думают их перевоспитать с помощью этого ID. На деле это только препятствие для болельщиков, не для фанатов.
Надо просто лишать доступа на стадион конкретных людей, а не сажать всех разом в клетку.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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