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"ЦСКА ведет жесткую игру". В Турции рассказали, сколько армейцы хотят получить за Кисляка

Турецкий журналист Бурак Эрэн рассказал, сколько хочет получить ЦСКА за Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Эрэна, ЦСКА установил ценник в 35 миллионов евро.

- Мы проясним ситуацию с Кисляком.
Московский ЦСКА ведёт жёсткую игру — они требуют 35 миллионов евро. Разумеется, в январе никто такую сумму не даст.

Мы знаем, как действует Дурсун Озбек, - написал Эрэн в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, его контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной России и два гола.

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