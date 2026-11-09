"ЦСКА ведет жесткую игру". В Турции рассказали, сколько армейцы хотят получить за Кисляка

- Мы проясним ситуацию с Кисляком.
Московский ЦСКА ведёт жёсткую игру — они требуют 35 миллионов евро. Разумеется, в январе никто такую сумму не даст.
Мы знаем, как действует Дурсун Озбек, - написал Эрэн в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, его контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2029 года. Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной России и два гола.