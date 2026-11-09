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Гришин объяснил, почему "Зениту" бывает сложно играть с организованными соперниками

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин объяснил, почему "Зенит" имеет проблемы в матчах с организованными командами.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гришина, "Зениту" бывает тяжело, потому что вингеры недорабатывают в обороне.

- Максим Глушенков здорово играет в атаке, но недорабатывает в обороне, как и Луис Энрике. Из?за этого "Зениту" бывает сложно с организованными командами, такими как "Ростов".

Я хочу похвалить тренера ростовчан Дмитрия Кириченко. Раньше "Ростов" отлично играл в обороне, а при Кириченко команда прибавила в атаке, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 8 ноября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги - встреча завершилась со счетом 2:2. По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 31 набранным баллом, южане занимают шестое место с 19 очками в своем активе.

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