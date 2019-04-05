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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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ЦСКА победил "Спартак" в матче молодёжных команд

Молодёжь "армейцев", уступая по ходу встречи, отыгралась и сумела одержать победу в принципиальном дерби.




Молодежное первенство

22 тур


"Спартак" – ЦСКА 1:2
Гол: Прошляков, 31 - Жиронкин, 53 (пен.), Захаров, 88 (пен.)


"Спартак": Шитов, Горбулин, Петрунин, Сазонов, Моргунов, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Данилин, Васильев, Прошляков

ЦСКА: Кырнац, Елеев, Захаров, Матвийчук, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Анисимов, Янов, Тикнизян, Жиронкин.
Теги: ЦСКА Спартак Жиронкин
Сегодня, 15:58
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12
(5)
#12  Zaraza  Далеко (Сегодня, 17:18)
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online

Цитата: Barbed
Максим I,
Умиляют персонажи на полном серьёзе и с умным видом вещающие о "приметах".

спортсмены часто суеверны. те же хоккеисты часто из-за суеверия бороду не бреют
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#11  Лукоморье  Россия (Сегодня, 17:12)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Самое противное, что такой матч не покажут по телевизору. Я завтра на работе. Придется смотреть по телефону. Если найду ссылку.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#10  Barbed   (Сегодня, 17:00)
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Максим I,
Умиляют персонажи на полном серьёзе и с умным видом вещающие о "приметах".
Регистрация: 3.04.2019 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 16:48)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Максим I
но статистика неумолима


Про статистику поговорим завтра в девять вечера по Москве... )))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:32)
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
molot327,
Зря радуешься! Я хоть в приметы и не верю, ибо верю в Бога, но статистика неумолима: в подавляющем большинстве если выигрывает молодёжка, то взросляки в лучшем случае играют в ничью. Статистика в обе стороны. Исключения были, но мизерно мало.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:25)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Панталоне
На молодежку пока чемоданчиков хватает. А вот на цииска-2 в ФНЛ - уже нет

Давай, расскажи, какой прок от вашего спартак-2? Один хрен африканцев пачками закупаете, даже для молодежки. Или он нужен, чтоб Глушакова туда отправлять за плохое поведение? Слошной развод Федуна на бабки))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  SOF   (Сегодня, 16:22)
  • +3
  •  (5)
online

Обосранные Панталоне,
твои слёзки - радость. А ваш спартак -2 даже в ФНЛ на 11-м месте laughing На 11-м, Карл! laughing

И нам накуй не нужен ЦСКА- 2, клуб высказывался по теме
Регистрация: 31.03.2019 [жалоба]
#5  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 16:18)
  • -7
  •  (9)

Цитата: SOF
Волевая победа

На молодежку пока чемоданчиков хватает. А вот на цииска-2 в ФНЛ - уже нет


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#4  SOF   (Сегодня, 16:13)
  • +4
  •  (10)
online

Обосранные Панталоне,
Волевая победа и свиноёпчик laughing
Регистрация: 31.03.2019 [жалоба]
#3  molot327  Москва (Сегодня, 16:05)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Молодежка молодцы! blush

Пустячок, а приятно. stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#2  Zaraza  Далеко (Сегодня, 16:02)
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: Панталоне
2 ослопенальти

не нарушайте правил и пенальти не будет.а я все ждал кто первым будет с "остроумной шуткой". почему-то не удивлен
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 15:59)
  • -9
  •  (11)

2 ослопенальти


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
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