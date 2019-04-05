Россия РПЛ 2018/19
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17:22
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
16:30
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
13:19
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
13:06
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
12:03
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
ЦСКА победил "Спартак" в матче молодёжных команд
Молодёжь "армейцев", уступая по ходу встречи, отыгралась и сумела одержать победу в принципиальном дерби.
Молодежное первенство
22 тур
"Спартак" – ЦСКА 1:2
Гол: Прошляков, 31 - Жиронкин, 53 (пен.), Захаров, 88 (пен.)
"Спартак": Шитов, Горбулин, Петрунин, Сазонов, Моргунов, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Данилин, Васильев, Прошляков
ЦСКА: Кырнац, Елеев, Захаров, Матвийчук, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Анисимов, Янов, Тикнизян, Жиронкин.
Молодежное первенство
22 тур
"Спартак" – ЦСКА 1:2
Гол: Прошляков, 31 - Жиронкин, 53 (пен.), Захаров, 88 (пен.)
"Спартак": Шитов, Горбулин, Петрунин, Сазонов, Моргунов, Бакаев, Маркитесов, Сунгатулин, Данилин, Васильев, Прошляков
ЦСКА: Кырнац, Елеев, Захаров, Матвийчук, Ерохин, Сильянов, Аванесян, Анисимов, Янов, Тикнизян, Жиронкин.
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