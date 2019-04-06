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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

Иван Обляков: возможно, это первый матч в сезоне, когда ЦСКА повезло (видео)

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- Насколько довольны игрой?

- Не считаю, что первый тайм был плохой. У них были моменты опаснее, но у нас тоже были подходы. Быстрый гол во втором тайме сыграл свою роль.

Когда ведешь 2:0, упускать победу, как в прошлом матче, ни в какие рамки не лезет. Сделали свою работу. Такое преимущество нельзя было упускать.

- С точки зрения обороны ЦСКА второй тайм провел лучше?

- Где-то более в обороне играли после забитых голов и каких-то моментов "Спартак" не создал.

- Можно ли сказать, что у вас была доля везения?

- Это первый матч в сезоне, когда нам, возможно, повезло. А в матчах где заслуживали победу, мы играли вничью или проигрывали.

- В таких матчах ждут фейерию. Сегодня получилось?

- Для нас матч получился красивый. Было слышно сегодня болельщиков. Их было слышно, спасибо им.

- Самолетики мешали на поле?

- Да нет. Когда угловой подал, в меня какая-то вещь непонятная прилетела. Слава богу, что не попали.
Теги: Обляков ЦСКА Спартак Rвидео
Сегодня, 21:48
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12
(1)
#12  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 23:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это не повезло.Это тариф СУПЕРПРУХА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Сегодня, 22:49)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
но лучше бы они победили потому что были намного сильнее, а не потому, что где то повезло.

Потому это поражение вдвойне обиднее, я помню Спартак также при Лаудрупе цска сделал, Баженов бездарный 1-0 приговорил, хотя там всю игру тащил Плетикоса
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  следующий   (Сегодня, 22:39)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: SPV
Игра складывается а не строится, это не домик из кирпича, где все рассчитывается. Потому дерби абсолютно не предсказуемы , как и вообще любая командная игра в принципе. Цска сильно не повезло с Уфой, а сегодня вернулся должок от фортуны. Спартак до этого матча был весьма удачен в предыдущих трех играх

Эта игра могла сложиться как угодно. Забей Зе и Мельгарехо, все бы закончилось иначе, но они не забили, а потом еще и в обороне команда облажалась.

Короче закончиться могло как угодно. Но победил ЦСКА.
Но эта победа и поражение, не потому что одни были лучше других. А просто так сложилось.
ЦСКА с победой, но лучше бы они победили потому что были намного сильнее, а не потому, что где то повезло.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#9  ФК ЦСКА  Москва (Сегодня, 22:37)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: ФК ЦСКА
игра строится

Игра складывается а не строится, это не домик из кирпича, где все рассчитывается. Потому дерби абсолютно не предсказуемы , как и вообще любая командная игра в принципе. Цска сильно не повезло с Уфой, а сегодня вернулся должок от фортуны. Спартак до этого матча был весьма удачен в предыдущих трех играх

согласился бы с тобой полностью, но тренер не только определяет состав, но и тактику на игру..было видно ваше преимущество в атаке, но не сработало... в принципе у нас слабое звено в опоре..Конон это знал- поэтому в первом это сработало...ну а дальше...
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#8  sanyapytilin   (Сегодня, 22:29)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Возврат за Уфу, плюс Спартаковская халява...всё логично


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 22:27)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФК ЦСКА
игра строится

Игра складывается а не строится, это не домик из кирпича, где все рассчитывается. Потому дерби абсолютно не предсказуемы , как и вообще любая командная игра в принципе. Цска сильно не повезло с Уфой, а сегодня вернулся должок от фортуны. Спартак до этого матча был весьма удачен в предыдущих трех играх
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  ФК ЦСКА  Москва (Сегодня, 22:07)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Не забили быстрый гол,а мы сами себе его привезли.

игра строится из возможности соперника( если тренер не дурак)..дальше- если вы рассчитывали на быстрый гол и отойти полностью в оборону, тут тогда не надо говорить о случайности.. команда атакующийся может в любом способе-от рекошета и прямо - забить гол. ЛЮБОЙ ГОЛ-ЭТО ДЕЙСТВИЕ КОМАНДЫ СОПЕРНИКА
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#5  molot327  Москва (Сегодня, 22:03)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Не забили быстрый гол,а мы сами себе его привезли.

И в дальнейшем возить вам не перевозить...
По четыре за игру! laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#4  Честный  San-Francisco (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Spartacus1971
Не забили быстрый гол,а мы сами себе его привезли.

Так футбол и складывается из того,чтобы один соперник заставил другого ошибиться.Ты будто вчера родился
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:00)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А дом. матч с Мадридом, вот уж где везло так везло.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  patred  москва (Сегодня, 21:58)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Не забили быстрый гол,а мы сами себе его привезли.


И второй тоже.Вообщем,все отлично сложилось.


--------------------
Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не забили быстрый гол,а мы сами себе его привезли.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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