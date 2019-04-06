Россия РПЛ 2018/19
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Иван Обляков: возможно, это первый матч в сезоне, когда ЦСКА повезло (видео)
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- Насколько довольны игрой?
- Не считаю, что первый тайм был плохой. У них были моменты опаснее, но у нас тоже были подходы. Быстрый гол во втором тайме сыграл свою роль.
Когда ведешь 2:0, упускать победу, как в прошлом матче, ни в какие рамки не лезет. Сделали свою работу. Такое преимущество нельзя было упускать.
- С точки зрения обороны ЦСКА второй тайм провел лучше?
- Где-то более в обороне играли после забитых голов и каких-то моментов "Спартак" не создал.
- Можно ли сказать, что у вас была доля везения?
- Это первый матч в сезоне, когда нам, возможно, повезло. А в матчах где заслуживали победу, мы играли вничью или проигрывали.
- В таких матчах ждут фейерию. Сегодня получилось?
- Для нас матч получился красивый. Было слышно сегодня болельщиков. Их было слышно, спасибо им.
- Самолетики мешали на поле?
- Да нет. Когда угловой подал, в меня какая-то вещь непонятная прилетела. Слава богу, что не попали.
- Насколько довольны игрой?
- Не считаю, что первый тайм был плохой. У них были моменты опаснее, но у нас тоже были подходы. Быстрый гол во втором тайме сыграл свою роль.
Когда ведешь 2:0, упускать победу, как в прошлом матче, ни в какие рамки не лезет. Сделали свою работу. Такое преимущество нельзя было упускать.
- С точки зрения обороны ЦСКА второй тайм провел лучше?
- Где-то более в обороне играли после забитых голов и каких-то моментов "Спартак" не создал.
- Можно ли сказать, что у вас была доля везения?
- Это первый матч в сезоне, когда нам, возможно, повезло. А в матчах где заслуживали победу, мы играли вничью или проигрывали.
- В таких матчах ждут фейерию. Сегодня получилось?
- Для нас матч получился красивый. Было слышно сегодня болельщиков. Их было слышно, спасибо им.
- Самолетики мешали на поле?
- Да нет. Когда угловой подал, в меня какая-то вещь непонятная прилетела. Слава богу, что не попали.
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