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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
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«Локомотив» немного обострил чемпионскую гонку. Но «Зенит» вряд ли сильно огорчён

«Локомотив» сократил отставание от «Зенита» в чемпионской гонке, но не для себя, а для ЦСКА с «Краснодаром». Команда Юрия Сёмина выпала из лигочемпионской тройки после ничьей, которая, по большому счёту, никого сильно не расстроила.



Первый тайм снова лучше пропустить

На неделе мне довелось писать об игре «Локомотива» с «Ростовом». Тогда в плане зрелищности первый тайм был ещё печальнее сегодняшнего, потому разговор о нём занял совсем небольшую часть статьи. Сегодня о первой половине тоже много писать не хочется: в створ команды ни разу не попали, момент создали всего лишь один.

«Зенит» запомнился бомбардировками фанатского сектора «Локо», хозяева – неуместными затяжками Алексея Миранчука. По разу крайним защитникам удались потенциально неплохие навесы, но на фоне вчерашнего дерби и сегодняшнего екатеринбургского шедевра матч совсем не смотрелся.

Молодо-красно-зелено

Сёмин удивил появлением в старте Хвичи Кварацхелии: на неделе грузин 2001 года рождения только дебютировал, а сегодня вышел против лидера. Возможно, Юрий Палыч хотел взять фактором внезапности, но Хвича не создал «Зениту» проблем. Впрочем, игравшего против него Смольникова Семак в перерыве тоже заменил, причём по игровым причинам.

Азмун не умеет забивать выход 1 на 1?

Футбольный буллит случается не так часто, особенно в случае команды-лидера в чемпионате России, против которой обычно играют низко. Видимо, поэтому Азмун совсем не отрабатывает футбольный элемент, который мог перевернуть противостояние с «Вильярреалом», который мог принести победу сегодня. Сердар не забил этой весной 4 из 4 выходов на вратаря, хотя сегодня Гильерме сыграл неграмотно и позволил себя перебросить, да и обыграть было возможно. Пора бы научиться решать такие лакомые для форвардов ситуации.

Гильерме не в порядке

Про ненужный выход на Азмуна мы уже сказали, но был и нужный, после которого голкипер сборной России отдал мяч сопернику – ладно хоть Оздоев пробил за боковую. По пропущенному мячу тоже есть вопросы: восхищаться ударом Ракицкого так же, как в матче с «Оренбургом», не получится, сегодня украинец попал далековато от девятки и штанги. Но Гильерме хватило и этого.

Атакуешь ты – забивают тебе

В первые минут 15 «Локомотив» часто подходил к штрафной соперника, но в дальнейшем предсказуемо отошёл назад. Зато в начале второго тайма с выходом Фернандеша хозяева при счёте 0:0 вдруг решили завладеть территориальным преимуществом.

На то, как им распоряжалась команда, посетовал после матча Юрий Сёмин: «Передачи шли чужому, и мы получали контратаки». После одной из них «Зенит» и заработал роковой штрафной. После другой – Оздоев получил возможность наказать Гильерме за ляп. Ещё один острый момент Дзюбе подарил Игнатьев.

А он тебя целует

Интересно, если Семак догадается, что Оздоев может целовать Ракицкого и со скамейки, и отправит его в запас, будет ли Ярослав бегать туда к Магомеду перед штрафными?



Сайт WhoScored, кстати, считает количество голов, проведённых той или иной связкой: лидируют в чемпионате с тремя голами ассистент Дриусси и бомбардир Дзюба. Если бы поцелуи Оздоева считались бы за голевую передачи, Магомед и Ярослав уже скоро могли бы их опередить.



Была ли рука?

Матч Премьер как всегда на высоте: ключевой момент матча они повторили всего один раз, после чего благополучно о нём забыли. С попаданием мяча в руку не стал спорить даже Сёмин, но Юрий Палыч возмутился жёлтой карточкой Чорлуки. И правда: если мяч попал в руку от туловища, то где здесь умышленный срыв атаки?

«Зенит» не удержал преимущество, но оставил нормальное впечатление

С ответным голом «Локомотиву», надо признать, повезло: атака должна была закончиться ещё после столкновения Фернандеша с Бариновым, а Игнатьев замышлял отнюдь не удар. Однако автогол Дриусси справедлив в той части, что аргентинец весь матч недисциплинированно играл в обороне и конкретно в голевом эпизоде тоже располагался неправильно, дав Игнатьеву свободу.

Вторую половину тайма убедительнее провёл «Зенит». Да, питерцы не создали много опасных моментов, но претензии на победу обозначали только они. Юрий Сёмин сказал, что его команде не хватило силёнок после Кубка. Может, оно и так, но это точно не проблемы «Зенита».

Чемпионат России

22 тур

"Локомотив" – "Зенит" 1:1

Голы: Дриусси, 61 (аг) - Ракицкий, 54.


"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус (Хёведес, 84), Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия (Фернандеш, 46), Эдер (Смолов, 69).

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси (Эрнани, 88), Ригони (Мак, 79), Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Эдер, 13, Кварацхелия, 39, Ригони, 49, Чорлука, 53, Оздоев, 62, Рыбус, 79, Ан. Миранчук, 82, Барриос, 89.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Теги: Локомотив Зенит Гильерме Азмун Оздоев Ракицкий
Вчера, 21:43
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#1  Visio  Санкт-Петербург (Вчера, 21:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит не оставил нормального впечатления, полено как всегда ни о чем
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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