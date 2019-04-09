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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться

Катерина Новосельцева, жена защитника футбольного клуба "Ростов" Ивана Новосельцева, обвинила своего супруга в жадности.

"Ивана испортили деньги и слава? Думаю, это и случилось. Ваня не прошел испытание большими деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал. В наш последний совместный отпуск он постоянно что-то говорил о деньгах… Все время пытался устроить какой-то конфликт — как-то меня разозлить, обидеть… При том, что я жду ребенка. Я спрашивала: "Ты зачем это делаешь?". Мне ведь нельзя волноваться — это понятный момент.

Он словно не слышал. И постоянно говорил о деньгах… Такое ощущение, будто его съела жадность. Что он, узнав о нашем будущем ребенке, решил: "Я не хочу ни с кем делиться". И в итоге сбежал", — приводит слова Катерины "Советский спорт".

В конце февраля Катерина, известная в прошлом баскетболистка под фамилией Кейру, сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. Оказалось, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать.
Теги: Новосельцев
Сегодня, 11:49
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#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 12:19)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сколько же гнили в нашем футболе...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  Romella  Красноярск (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Но деньги ума не прибавляю, как был ты дураком Иван, так им и помрёшь

живи,Иван..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#2  sanyapytilin   (Сегодня, 11:58)
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Болеет за:
ЦСКА
Был ростовский Иванушка-дурачок, решил, что он звезда вселенского масштаба, и в дурную рыжую голову пришла уникальная идея, шваркну я свою жену беременную, пусть писю черемисит вместе с будущим ребёнком...
Но деньги ума не прибавляют, как был ты дураком Иван, так им и помрёшь


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:53)
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online

спасибо. не интересно.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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