Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться

Катерина Новосельцева, жена защитника футбольного клуба "Ростов" Ивана Новосельцева, обвинила своего супруга в жадности."Ивана испортили деньги и слава? Думаю, это и случилось. Ваня не прошел испытание большими деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал. В наш последний совместный отпуск он постоянно что-то говорил о деньгах… Все время пытался устроить какой-то конфликт — как-то меня разозлить, обидеть… При том, что я жду ребенка. Я спрашивала: "Ты зачем это делаешь?". Мне ведь нельзя волноваться — это понятный момент.Он словно не слышал. И постоянно говорил о деньгах… Такое ощущение, будто его съела жадность. Что он, узнав о нашем будущем ребенке, решил: "Я не хочу ни с кем делиться". И в итоге сбежал", — приводит слова Катерины "Советский спорт".В конце февраля Катерина, известная в прошлом баскетболистка под фамилией Кейру, сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. Оказалось, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать.