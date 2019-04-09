Россия РПЛ 2018/19
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12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (4)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (4)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (19)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (19)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (5)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (5)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (5)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (5)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (6)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться
Катерина Новосельцева, жена защитника футбольного клуба "Ростов" Ивана Новосельцева, обвинила своего супруга в жадности.
"Ивана испортили деньги и слава? Думаю, это и случилось. Ваня не прошел испытание большими деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал. В наш последний совместный отпуск он постоянно что-то говорил о деньгах… Все время пытался устроить какой-то конфликт — как-то меня разозлить, обидеть… При том, что я жду ребенка. Я спрашивала: "Ты зачем это делаешь?". Мне ведь нельзя волноваться — это понятный момент.
Он словно не слышал. И постоянно говорил о деньгах… Такое ощущение, будто его съела жадность. Что он, узнав о нашем будущем ребенке, решил: "Я не хочу ни с кем делиться". И в итоге сбежал", — приводит слова Катерины "Советский спорт".
В конце февраля Катерина, известная в прошлом баскетболистка под фамилией Кейру, сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. Оказалось, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать.
"Ивана испортили деньги и слава? Думаю, это и случилось. Ваня не прошел испытание большими деньгами. Такое впечатление, что он о них только и думал. В наш последний совместный отпуск он постоянно что-то говорил о деньгах… Все время пытался устроить какой-то конфликт — как-то меня разозлить, обидеть… При том, что я жду ребенка. Я спрашивала: "Ты зачем это делаешь?". Мне ведь нельзя волноваться — это понятный момент.
Он словно не слышал. И постоянно говорил о деньгах… Такое ощущение, будто его съела жадность. Что он, узнав о нашем будущем ребенке, решил: "Я не хочу ни с кем делиться". И в итоге сбежал", — приводит слова Катерины "Советский спорт".
В конце февраля Катерина, известная в прошлом баскетболистка под фамилией Кейру, сообщила о беременности и пожаловалась на предательство. Оказалось, что Новосельцев тайно переписал всю недвижимость на свою мать.
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