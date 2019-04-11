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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
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Кокорина и Мамаева вернули в Пресненский суд после сообщения о минировании

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого вновь доставили в Пресненский суд города Москвы.

В четверг заседание по делу об избиениях людей в центре Москвы было прервано из-за сообщения о минировании. В зал суда также вернулся один из потерпевших - Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:01
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