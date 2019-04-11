Кокорина и Мамаева вернули в Пресненский суд после сообщения о минировании

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (6)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (6)
16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (9)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (9)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (39)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (39)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Кокорина и Мамаева вернули в Пресненский суд после сообщения о минировании
Нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого вновь доставили в Пресненский суд города Москвы.
В четверг заседание по делу об избиениях людей в центре Москвы было прервано из-за сообщения о минировании. В зал суда также вернулся один из потерпевших - Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
"Спорт-Экспресс"
В четверг заседание по делу об избиениях людей в центре Москвы было прервано из-за сообщения о минировании. В зал суда также вернулся один из потерпевших - Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.