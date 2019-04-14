Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (1:2) в 23-м туре Премьер-Лиги.Не буду ругать команду, потому что её игра, самоотдача и настрой мне понравились. Наконец-то не было равнодушия, "Спартак" сегодня был настроен и бился до конца. А за игроками "Ростова" я не в первый раз наблюдаю хамское поведение на поле. Ну, какой тренер - такая и команда. И дело не в поражении, а в стиле игры и грубом поведении. В одном из эпизодов чуть не сломали Зобнина... мне стало страшно, будто речь о моей ноге шла! Так ведь и на всю жизнь можно с футболом попрощаться! А что делал Гацкан... это же хулиганство! И как после такого смотреть футбол и получать от него удовольствие?"Спартак" вновь подводит реализация, уже устали об этом говорить. В таких условиях нельзя говорить о победах, вас вновь наказывают после того, как вы не используете свои моменты. А пропускает "Спартак" вновь из-за индивидуальных ошибок, особенно при стандартных положениях. У меня возникает вопрос, а отрабатывает ли Кононов эти эпизоды с командой? Футболисты стоят при стандартах у своих ворот и смотрят на происходящее разинув рот. Это не профессиональный футбол, мы во дворе так в детстве играли."Спартак" практически во всех аспектах имел преимущество над соперником, но в футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Москвичи проиграли из-за собственных ошибок, и это недоработка тренерского штаба. "Спартак" пропускает такие детские мячи после стандартов... и из-за подобных моментов команда растеряла кучу очков. Кононову ещё работать и работать, и я не говорю об увольнении, но где-то тренер не дорабатывает.Какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего. Что нам делать в таком турнире с такой игрой? Только если для дополнительного заработка денег, но не больше. А по игре нам там делать совсем нечего, хватит срамить Россию на международной арене.А что касается Лиги Европы, то я надеюсь на попадание команды в этот турнир по итогам сезона. Учитывая оставшиеся матчи, вероятно, "Спартак" может претендовать на четвёртое место.