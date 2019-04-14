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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего

Валерий Рейнгольд: какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (1:2) в 23-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Не буду ругать команду, потому что её игра, самоотдача и настрой мне понравились. Наконец-то не было равнодушия, "Спартак" сегодня был настроен и бился до конца. А за игроками "Ростова" я не в первый раз наблюдаю хамское поведение на поле. Ну, какой тренер - такая и команда. И дело не в поражении, а в стиле игры и грубом поведении. В одном из эпизодов чуть не сломали Зобнина... мне стало страшно, будто речь о моей ноге шла! Так ведь и на всю жизнь можно с футболом попрощаться! А что делал Гацкан... это же хулиганство! И как после такого смотреть футбол и получать от него удовольствие?

"Спартак" вновь подводит реализация, уже устали об этом говорить. В таких условиях нельзя говорить о победах, вас вновь наказывают после того, как вы не используете свои моменты. А пропускает "Спартак" вновь из-за индивидуальных ошибок, особенно при стандартных положениях. У меня возникает вопрос, а отрабатывает ли Кононов эти эпизоды с командой? Футболисты стоят при стандартах у своих ворот и смотрят на происходящее разинув рот. Это не профессиональный футбол, мы во дворе так в детстве играли.

"Спартак" практически во всех аспектах имел преимущество над соперником, но в футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Москвичи проиграли из-за собственных ошибок, и это недоработка тренерского штаба. "Спартак" пропускает такие детские мячи после стандартов... и из-за подобных моментов команда растеряла кучу очков. Кононову ещё работать и работать, и я не говорю об увольнении, но где-то тренер не дорабатывает.

- О положении "Спартака" в турнирной таблице:

Какая Лига чемпионов? В этом турнире такому "Спартаку" делать нечего. Что нам делать в таком турнире с такой игрой? Только если для дополнительного заработка денег, но не больше. А по игре нам там делать совсем нечего, хватит срамить Россию на международной арене.

А что касается Лиги Европы, то я надеюсь на попадание команды в этот турнир по итогам сезона. Учитывая оставшиеся матчи, вероятно, "Спартак" может претендовать на четвёртое место.
Теги: Рейнгольд Спартак Ростов
Сегодня, 22:19
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6
(2)
#6  Irbis   (Сегодня, 22:43)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
RenarTickle,
Смотрим кто участвует в этой Ле ой а там Челси .Наполи..слышь чудило ты мне хочешь сказать что эти команды хуже Спартака или что? А в прошлом году Ле выиграл вообще мю.
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#5  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:41)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять налетели... Что ж вам так Спартак покоя не даёт, а? А в Лиге Европы сами играйте, эта второсортица нормальным клубам не нужна.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 22:38)
  • 0
  •  (2)

причём тут ЛЧ, даже в ЛЕ Спартаку делать некуй
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Forward  Москва (Сегодня, 22:32)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А точнее - "ловить нечего " smiley
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
#2  ДЯДЬКА   (Сегодня, 22:22)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как нечего, а "рикорды" ставить.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
деду налить забыли перед интервью smile
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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