Россия РПЛ 2018/19
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Данил Полубояринов покинет "Спартак" летом
По информации Sport24, полузащитник "Спартака-2" Данил Полубояринов покинет московский клуб по окончании сезона.
Контракт 22-летнего футболиста с красно-белыми заканчивается, и продлевать его Полубояринов не намерен. Являющийся воспитанником спартаковской академии игрок последние два сезона регулярно выступал за "Спартак-2", а теперь рассчитывает иметь постоянную практику в одном из клубов Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Данил сыграл в 28 матчах ФНЛ и получил 7 желтых карточек.
Контракт 22-летнего футболиста с красно-белыми заканчивается, и продлевать его Полубояринов не намерен. Являющийся воспитанником спартаковской академии игрок последние два сезона регулярно выступал за "Спартак-2", а теперь рассчитывает иметь постоянную практику в одном из клубов Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Данил сыграл в 28 матчах ФНЛ и получил 7 желтых карточек.
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