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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Данил Полубояринов покинет "Спартак" летом

По информации Sport24, полузащитник "Спартака-2" Данил Полубояринов покинет московский клуб по окончании сезона.

Контракт 22-летнего футболиста с красно-белыми заканчивается, и продлевать его Полубояринов не намерен. Являющийся воспитанником спартаковской академии игрок последние два сезона регулярно выступал за "Спартак-2", а теперь рассчитывает иметь постоянную практику в одном из клубов Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Данил сыграл в 28 матчах ФНЛ и получил 7 желтых карточек.
Сегодня, 14:10
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