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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Оренбургу" запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Самошниковым

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила "Оренбургу" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Ильей Самошниковым.

"Оренбург" изменил условия контракта с Самошниковым после его подписания. РФС удовлетворил заявление футболиста и признал договор действительным. "Оренбург" должен выплатить ему задолженность по заработной плате, по единовременной выплате стимулирующего характера, по компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также проценты за задержку выплаты задолженностей и компенсацию за досрочное расторжение трудового договора, сообщается на сайте РФС.
Теги: Оренбург
Сегодня, 15:04
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