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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Свидетель Навроцкая: кто-то в кафе мне бросил: "Тётя, что ты сюда смотришь"

Екатерина Навроцкая, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала о конфликте футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком в кафе.

"Где-то в районе половины девятого утра я зашла в кафе, у меня была назначена встреча с подругой. Села на то самое место, где мы договорились встретиться, а напротив меня располагалась эта компания. Они довольно шумно себя вели. Я читала книгу, пила кофе — подумала, что ничего страшного. Но потом поняла, что поговорить с подругой не сможем, поэтому решила пересесть. Когда мы собирались уходить из кафе, услышали какие-то звуки, а потом — как ребят выводили через запасной выход.

Чётко помню только растатуированного товарища. Остальных — сказать не могу. С ними ещё были девушки, но лиц я не помню. На мой взгляд, они вели себя не очень прилично, особенно девушки. Компания громко разговаривала — даже когда я пересела, их было слышно на всё кафе. Мне показалось, что одна из девушек показывала неприличные жесты. В тот момент я подумала, что это люди из каких-то неформальных организаций — откуда-нибудь из середины 90-х.

Одна из девушек точно садилась к кому-то из парней на колени. Это я видела — они сидели напротив меня. Пересесть я решила, потому что ощущала, что добром такое общение может не закончиться. Кто-то из них вскользь бросил: тётя, мол, что ты сюда смотришь. Лучше я уйду, подумала, мало ли что!", - цитирует Навроцкую "Чемпионат.сом".
Сегодня, 17:31
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