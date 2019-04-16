Россия РПЛ 2018/19
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Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше
Андрей Козлов, охранник клуба "Эгоист", свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.
"Я работаю в "Эгоисте" восемь лет, лица смазываются. Но раньше Кокорин Александр заходил точно, раза два-три. Я проверяю гостей на входе, что они делают дальше в клубе, я не знаю и не вижу .
Точное время ухода подсудимых не помню, но одни из последних. Не помню, в какой последовательности. По состоянию они выглядели так же, как в момент, когда заходили, – прилично.
Я вышел курить, увидел этого потерпевшего из "мерседеса". Услышал, как он сказал слово, которое все уже знают. Удивился этому. Парни кричали: "Почему, зачем оскорблять, за что?"
Не видел, как Мамаев хватал потерпевшего. Как бил его. Видел, как Соловчук убегал в сторону Белорусского вокзала. Не стал досматривать развитие событий, зашёл в клуб. Увидел, что целая толпа побежала. И услышал: "Полиция!" Когда вышел, все уже уехали", - цитирует Козлова "Чемпионат.сом".
"Я работаю в "Эгоисте" восемь лет, лица смазываются. Но раньше Кокорин Александр заходил точно, раза два-три. Я проверяю гостей на входе, что они делают дальше в клубе, я не знаю и не вижу .
Точное время ухода подсудимых не помню, но одни из последних. Не помню, в какой последовательности. По состоянию они выглядели так же, как в момент, когда заходили, – прилично.
Я вышел курить, увидел этого потерпевшего из "мерседеса". Услышал, как он сказал слово, которое все уже знают. Удивился этому. Парни кричали: "Почему, зачем оскорблять, за что?"
Не видел, как Мамаев хватал потерпевшего. Как бил его. Видел, как Соловчук убегал в сторону Белорусского вокзала. Не стал досматривать развитие событий, зашёл в клуб. Увидел, что целая толпа побежала. И услышал: "Полиция!" Когда вышел, все уже уехали", - цитирует Козлова "Чемпионат.сом".
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