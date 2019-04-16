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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше

Андрей Козлов, охранник клуба "Эгоист", свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.

"Я работаю в "Эгоисте" восемь лет, лица смазываются. Но раньше Кокорин Александр заходил точно, раза два-три. Я проверяю гостей на входе, что они делают дальше в клубе, я не знаю и не вижу .

Точное время ухода подсудимых не помню, но одни из последних. Не помню, в какой последовательности. По состоянию они выглядели так же, как в момент, когда заходили, – прилично.

Я вышел курить, увидел этого потерпевшего из "мерседеса". Услышал, как он сказал слово, которое все уже знают. Удивился этому. Парни кричали: "Почему, зачем оскорблять, за что?"

Не видел, как Мамаев хватал потерпевшего. Как бил его. Видел, как Соловчук убегал в сторону Белорусского вокзала. Не стал досматривать развитие событий, зашёл в клуб. Увидел, что целая толпа побежала. И услышал: "Полиция!" Когда вышел, все уже уехали", - цитирует Козлова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:54
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(1)
#3  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 18:21)
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online

Цитата: robinzen
я..

Цитата: robinzen
нуда нуда, Кокоша-то может еще когда заглянет и чаевые отсыплет... надо было прогнуться...

Походу уже насыпали...
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:17)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
нуда нуда, Кокоша-то может еще когда заглянет и чаевые отсыплет... надо было прогнуться...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 18:10)
  • +2
  •  (2)
online

сейчас заплачу.... Ничего ( что не надо не видел), все что надо услышал. особенно умиляет... "Парни кричали: "Почему, зачем оскорблять, за что?"" Козлов, ничего не поделаешь...
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
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