Россия РПЛ 2018/19
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Вячеслав Барик: Пак действительно похож на PSY. Но это не оскорбительно
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прокомментировал итоги заседания Пресненского суда Москвы по инциденту, который произошел 8 октября 2018 года, в кафе "Кофемания".
- Пак говорит, что Кирилл несколько ударов ему нанес кулаком. При этом, в какую часть лица он не говорит, но уточняет, что было несколько ударов. С сожалением, вынужден отметить, что потерпевшие приняли позицию обвинения и они стремятся закрепить какие-то вещи. Паку демонстрировали видео, и он увидел, что был один удар. Но он утверждает обратное, в связи с тем, что в протоколах допроса, он именно так и говорил, и не хочет чтобы были несостыковки.
Юристы его проконсультировали, что надо говорить. Было неприятно, что на те вопросы, которые ему задавали, очень часто вместо него отвечала юрист. Было заметно, что Пак, когда не знает, что ответить, выдерживает паузу и потихонечку поворачивается к своим защитникам и они начинают что-то объяснять. Такое поведение заставляет думать, в этом деле есть большой обвинительный уклон.
- Что по поводу зуба Протасовицкого, который якобы повредили во время драки?
- У меня сомнения, что это произошло во время драки. Для того, чтобы на зубе был скол, надо либо кулаком попасть прямо в зуб, либо через губу. У него на полости рта, слизистой ничего не было, экспертиза ничего не зафиксировала.
- Не вызывает удивления, что его показания по поводу зуба разнятся?
- Есть много таких вещей, которым потом следует дать оценку. Не все удавалось все фиксировать, отметить. Тот же Пак отрицает наличие оскорблений, при этом он говорит, что смех был издевательский. Может быть смех был направлен ни к нему, откуда он знает? Просто собралась веселая компания и хорошо проводит время. Это как если мы все с вами посмеемся, а рядом будет проходить человек и обидится. Необязательно, что может быть издевка.
Если обратить внимание, то Пак действительно похож на PSY. Но в этом ничего оскорбительного нет. Мы же смеемся не только в негативном ключе, правда? Мы тоже над кем-то иногда шутим, но не хотим ущемить его права. Между собой прикалываемся. На видео видно, что ребята максимально открыты, даже жестикуляция Протасовицкого это подтверждает. А Пак на это очень агрессивно отреагировал.
Ребята в своем кругу сидели, никого не замечали и не хотели кого-то дергать. Пак на наше утверждение, что в коммуникацию с ребятами первым вступил он, ничего не ответил. Это очень важный момент.
"СЭ"
- Пак говорит, что Кирилл несколько ударов ему нанес кулаком. При этом, в какую часть лица он не говорит, но уточняет, что было несколько ударов. С сожалением, вынужден отметить, что потерпевшие приняли позицию обвинения и они стремятся закрепить какие-то вещи. Паку демонстрировали видео, и он увидел, что был один удар. Но он утверждает обратное, в связи с тем, что в протоколах допроса, он именно так и говорил, и не хочет чтобы были несостыковки.
Юристы его проконсультировали, что надо говорить. Было неприятно, что на те вопросы, которые ему задавали, очень часто вместо него отвечала юрист. Было заметно, что Пак, когда не знает, что ответить, выдерживает паузу и потихонечку поворачивается к своим защитникам и они начинают что-то объяснять. Такое поведение заставляет думать, в этом деле есть большой обвинительный уклон.
- Что по поводу зуба Протасовицкого, который якобы повредили во время драки?
- У меня сомнения, что это произошло во время драки. Для того, чтобы на зубе был скол, надо либо кулаком попасть прямо в зуб, либо через губу. У него на полости рта, слизистой ничего не было, экспертиза ничего не зафиксировала.
- Не вызывает удивления, что его показания по поводу зуба разнятся?
- Есть много таких вещей, которым потом следует дать оценку. Не все удавалось все фиксировать, отметить. Тот же Пак отрицает наличие оскорблений, при этом он говорит, что смех был издевательский. Может быть смех был направлен ни к нему, откуда он знает? Просто собралась веселая компания и хорошо проводит время. Это как если мы все с вами посмеемся, а рядом будет проходить человек и обидится. Необязательно, что может быть издевка.
Если обратить внимание, то Пак действительно похож на PSY. Но в этом ничего оскорбительного нет. Мы же смеемся не только в негативном ключе, правда? Мы тоже над кем-то иногда шутим, но не хотим ущемить его права. Между собой прикалываемся. На видео видно, что ребята максимально открыты, даже жестикуляция Протасовицкого это подтверждает. А Пак на это очень агрессивно отреагировал.
Ребята в своем кругу сидели, никого не замечали и не хотели кого-то дергать. Пак на наше утверждение, что в коммуникацию с ребятами первым вступил он, ничего не ответил. Это очень важный момент.
"СЭ"
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