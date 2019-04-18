Россия РПЛ 2018/19
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Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди
Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала новый эмоциональный пост в своем инстаграме.
Орфография и пунктуация автора сохранена.
"Я правда никогда не думала что в мире есть такие злые,подлые и мстительные люди...которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки!То что было вчера....лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию!!Мало того что спустя полгода у потерпевших более жёсткие показания,так они в точь точь одинаковые...еще и по бумажки зачитанные!
И кто то после этого мне скажет что это все случайность,что ребята за обычную драку уже сидят полгода , и все идет к тому что им дадут реальный срок!Нет товарищи,это не совпадения...это просто реальность...где люди с чинами имеют влияние и не человеческую жестокость!Как по сценарию они говорят что это был сговор...и то что они ничего ребятам не говорили...хотя по камерам четко видно что они ведут очень эмоциональный диалог...и что один из них так же пытается применить физическую силу,но его сдерживают!
Правда от всего этого вранья у меня столько боли...но я ничего не могу с этим сделать!Мы никто в этой системе!Я очень надеюсь на правосудия и то что наше государство обратит внимания,как ломают судьбы молодым людям,семьям и детям...Просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки...и всяческим образом пытается прикрыть себя,наказывая других! Бог им судья!
Ребята признают , что их действия были слишком жёсткими после того ,как их оскорбили ....но о каком сговоре,о каком запланированном хулиганстве может идти речь???Если все свидетели подтверждают что это был обычный конфликт...что Пак был таким же агрессивным и кричал...то что он не просил его пересаживать!Неужели теперь любой человек,может так просто оклеветать других,потому что его это как-то задело?Надеюсь что нет...И то что суд примет во внимание ,показания и доказательства что это не хулиганство...за которое ребятам могут дать от 3х лет и более!!!!!" – написала Валитова.
"СЭ"
Орфография и пунктуация автора сохранена.
"Я правда никогда не думала что в мире есть такие злые,подлые и мстительные люди...которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки!То что было вчера....лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию!!Мало того что спустя полгода у потерпевших более жёсткие показания,так они в точь точь одинаковые...еще и по бумажки зачитанные!
И кто то после этого мне скажет что это все случайность,что ребята за обычную драку уже сидят полгода , и все идет к тому что им дадут реальный срок!Нет товарищи,это не совпадения...это просто реальность...где люди с чинами имеют влияние и не человеческую жестокость!Как по сценарию они говорят что это был сговор...и то что они ничего ребятам не говорили...хотя по камерам четко видно что они ведут очень эмоциональный диалог...и что один из них так же пытается применить физическую силу,но его сдерживают!
Правда от всего этого вранья у меня столько боли...но я ничего не могу с этим сделать!Мы никто в этой системе!Я очень надеюсь на правосудия и то что наше государство обратит внимания,как ломают судьбы молодым людям,семьям и детям...Просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки...и всяческим образом пытается прикрыть себя,наказывая других! Бог им судья!
Ребята признают , что их действия были слишком жёсткими после того ,как их оскорбили ....но о каком сговоре,о каком запланированном хулиганстве может идти речь???Если все свидетели подтверждают что это был обычный конфликт...что Пак был таким же агрессивным и кричал...то что он не просил его пересаживать!Неужели теперь любой человек,может так просто оклеветать других,потому что его это как-то задело?Надеюсь что нет...И то что суд примет во внимание ,показания и доказательства что это не хулиганство...за которое ребятам могут дать от 3х лет и более!!!!!" – написала Валитова.
"СЭ"
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