Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Лацио 32 52
8 Торино 32 50
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 32 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Новости партнеров

"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде

Известный блогер Василий Уткин назвал свою нелюбимую команду.

"А у вас есть нелюбимая команда? У меня это "Интер". Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за "Интер". У вас есть такая команда (не российская, тут-то все просто)?", - написал Уткин в своем твиттере.
Теги: Уткин Интер
Сегодня, 12:19
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7
(1)
#7  coban  сегодня (Сегодня, 13:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Если он намекает на Спалетти, и бросил мостик к Зениту, то понятно

Да про Спартак он, не ссы..
Кому ваше чучело упёрлось))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#6  solig65   (Сегодня, 12:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ясен перец...спивается...следующий шаг... в Кащенко.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:37)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
, что его в своё время послали на...уй, и он обиделся, залупился

А ты не обижаешься от каждодневного тебя посылания.
В том и отличие человека от тебя


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  РостовПапа   (Сегодня, 12:29)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Перепел
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 12:27)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дичь какая-то. Я, к примеру, Локо не перевариваю, но никогда не поставлю их в один ряд с нечеловеческими выродками. Если он намекает на Спалетти, и бросил мостик к Зениту, то понятно, что его в своё время послали на...уй, и он обиделся, залупился. А как к обиженным относятся, понятно всем.
Разлупочная за углом, Вася.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  пончевед   (Сегодня, 12:23)
  • -2
  •  (8)

У вас есть такая команда (не российская, тут-то все просто)?

ох и доиграется,Васька...их ведь 15 млн,могут обидеться и подстеречь в темном переулке.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#1  shipbilder   (Сегодня, 12:21)
  • +4
  •  (6)

клиника
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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