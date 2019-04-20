Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров

В районе 80-й минуты игры между "Краснодаром" и "Зенитом" произошла масштабная потасовка между футболистами, тренерами и другими сотрудниками команд. Этому предшествовал очень медленный уход на замену полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева.Стычка началась с конфликта, возникшего между запасным игроком "Краснодара" Ари и готовившимся выйти на поле защитником "Зенита" Александром Анюковым. К месту происшествия быстро сбежались обе скамейки, а также игроки, находившиеся на поле.