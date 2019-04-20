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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров

В районе 80-й минуты игры между "Краснодаром" и "Зенитом" произошла масштабная потасовка между футболистами, тренерами и другими сотрудниками команд. Этому предшествовал очень медленный уход на замену полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева.

Стычка началась с конфликта, возникшего между запасным игроком "Краснодара" Ари и готовившимся выйти на поле защитником "Зенита" Александром Анюковым. К месту происшествия быстро сбежались обе скамейки, а также игроки, находившиеся на поле.
Теги: Зенит Краснодар Оздоев Ари Анюков
Вчера, 22:50
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5
(2)
#5  utekay  Россия (Сегодня, 00:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Это - футбол. А не вышивание крестиком.

вышивание, сцуко, опасное confused ежели иголкой в глаз


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  gesha978  Москва (Вчера, 23:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сандр,
зато какую лигу европы выдал!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#3  pivo69  Германия (Вчера, 23:08)
  • +5
  •  (7)

Вообщето ничего серьёзного
там не было.потолкались на
нервах и разошлись.Всё...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  Сандр   (Вчера, 23:08)
  • -2
  •  (6)

Краснодар в итоге в тройку не попадет и к бабке не ходи, как обычно просадит сезон в конце.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 22:57)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего не поделаешь... Это - футбол. А не вышивание крестиком.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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