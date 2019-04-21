Магомед Оздоев: Перейра сыграл неспортивно. Я думал, что моя нога сломалась

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, ставший одним из главных участников потасовки в матче с "Краснодаром", поделился своим мнением о произошедшем на поле.– Да, слава богу... Я считаю, все обошлось. Изначально думал, что нога прям сломалась на две части. Но кость выдержала.– Самый тяжелый был, когда Перейра пошел прямой ногой. Ну, самое главное, что выиграли.– Я думаю, есть судейский комитет, который будет это смотреть. У меня никаких претензий к Карасёву нет.– Сегодня был очень важный матч и для нас, и для них. Была на поле сегодня спортивная борьба, но конкретно Перейра сыграл в неспортивной борьбе.– Непередаваемые.– Я не мог сразу уйти с поля, потому что требовалось произвести некоторые замены правильно. Есть определенный лимит на легионеров, который надо учитывать. Сначала показали, что вместо меня выходит Нобоа, но начальник команды подсказал резервному арбитру, что так нельзя, и что вместо меня будет выходить другой игрок. Из-за этого затягивалось время, а раньше этого я не мог просто взять и уйти с поля. Я ждал замены. Вот и все.– Я думаю, что все еще впереди. Надо бороться. Мы сегодня показали, что мы – команда. Будем бороться друг за друга в любую секунду на поле и за его пределами.: www.rusfootball.info