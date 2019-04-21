Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
ЦСКА сообщил, что у Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медицинское обследование после матча с московским "Локомотивом" (1:1).
Напомним, Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами в концовке матча, в результате чего российский защитник не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках.
Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.
ПФК ЦСКА
Напомним, Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами в концовке матча, в результате чего российский защитник не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках.
Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.