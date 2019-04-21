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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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ЦСКА сообщил, что у Дивеева выявлена закрытая черепно-мозговая травма

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медицинское обследование после матча с московским "Локомотивом" (1:1).

Напомним, Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами в концовке матча, в результате чего российский защитник не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках.

Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Дивеев
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(4)
#2  molot327  Москва (Сегодня, 16:21)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья Игорю!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#1  Frank Dux   (Сегодня, 15:40)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья и поскорее!
Регистрация: 21.04.2019 [жалоба]
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