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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Сальваторе Боккетти: когда забьет Мельгарехо? Не знаю

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо сможет отличиться в следующем матче - против "Арсенала".

"Когда забьет Мельгарехо? Не знаю, надеюсь, что в следующем туре", – сказал Боккетти.

"Спартак" сыграет с "Арсеналом" 25 апреля.

ФК "Спартак"
Теги: Боккетти Мельгарехо Спартак
Сегодня, 12:25
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#1  Зыгмантович   (Сегодня, 12:36)
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Надеюсь что в следующем клубе
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
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