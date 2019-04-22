Сальваторе Боккетти: когда забьет Мельгарехо? Не знаю

Россия РПЛ 2018/19
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13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (3)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (3)
04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Вчера, 23:47
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Вчера, 23:25
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (4)
Вчера, 23:19
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Вчера, 22:52
Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится (видео) (1)
Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится (видео) (1)
Вчера, 22:50
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Вчера, 22:39
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (19)
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (19)
Вчера, 22:31
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (21)
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (21)
Вчера, 22:27
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Вчера, 21:57
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (30)
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (30)
Вчера, 21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов (1)
Сальваторе Боккетти: когда забьет Мельгарехо? Не знаю
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти надеется, что полузащитник Лоренсо Мельгарехо сможет отличиться в следующем матче - против "Арсенала".
"Когда забьет Мельгарехо? Не знаю, надеюсь, что в следующем туре", – сказал Боккетти.
"Спартак" сыграет с "Арсеналом" 25 апреля.
ФК "Спартак"
"Когда забьет Мельгарехо? Не знаю, надеюсь, что в следующем туре", – сказал Боккетти.
"Спартак" сыграет с "Арсеналом" 25 апреля.
ФК "Спартак"
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