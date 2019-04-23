Александр Ташаев: игрокам "Спартака" нравится футбольный стиль Кононова

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что игрокам красно-белых нравится футбольный стиль главного тренера Олега Кононова. Он также добавил, что должен хорошо тренироваться, чтобы чаще попадать в стартовый состав."Тактика Кононова? Нам подходит его футбол. Любому игроку нравится футбол, где ты действуешь первым номером, быстрый, контроль мяча, контрпрессинг, инициатива. Мне и партнерам такой футбол нравится.Чего мне не хватает? Наверное, многое зависит от меня. От того, какое игровое время я получаю. Чем больше играешь, тем сильнее чувствуешь уверенность, берешь игру на себя. Получая моменты, ты забиваешь и отдаешь. Многое зависит от психологической уверенности, когда ты знаешь, что будешь играть. Так легче проявить себя. Мое дело – хорошо тренироваться", – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".