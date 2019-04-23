Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Ташаев: игрокам "Спартака" нравится футбольный стиль Кононова

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что игрокам красно-белых нравится футбольный стиль главного тренера Олега Кононова. Он также добавил, что должен хорошо тренироваться, чтобы чаще попадать в стартовый состав.

"Тактика Кононова? Нам подходит его футбол. Любому игроку нравится футбол, где ты действуешь первым номером, быстрый, контроль мяча, контрпрессинг, инициатива. Мне и партнерам такой футбол нравится.

Чего мне не хватает? Наверное, многое зависит от меня. От того, какое игровое время я получаю. Чем больше играешь, тем сильнее чувствуешь уверенность, берешь игру на себя. Получая моменты, ты забиваешь и отдаешь. Многое зависит от психологической уверенности, когда ты знаешь, что будешь играть. Так легче проявить себя. Мое дело – хорошо тренироваться", – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"СЭ"
Теги: Кононов Спартак Ташаев
Сегодня, 05:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 07:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Игрокам может и нравится его стиль,но вот болельщикам как-то не очень.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  pasha  Ленинград (Сегодня, 06:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
игрокам красно-белых нравится футбольный стиль главного тренера Олега Кононова.

Я пойду дальше: Болельщикам большинства команд тоже нравиться этот стиль.. И как правильно заметил спартакус 71 Кононов,вообще, маэстро атаки!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама