Тони Шуньич: "Зенит"? В РПЛ нет соперников, которых невозможно обыграть

Россия РПЛ 2018/19
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09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (7)
Вчера, 23:53
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
Вчера, 23:52
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (6)
Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Вчера, 23:17
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 23:15
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа (1)
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (6)
Вчера, 22:18
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (4)
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (4)
Вчера, 22:04
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (2)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (6)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (14)
Вчера, 20:35
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Вчера, 20:31
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Вчера, 20:03
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
Вчера, 19:52
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Вчера, 19:12
Александр Самедов тренировался в общей группе
Александр Самедов тренировался в общей группе
Тони Шуньич: "Зенит"? В РПЛ нет соперников, которых невозможно обыграть
Защитник "Динамо" Тони Шуньич поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в рамках 25-го тура РПЛ.
"Можно ли обыграть "Зенит" второй раз за сезон? В РПЛ все реально. В лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. У питерцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице. Шансы победить небольшие, но они есть. Мы хорошо играем против лидеров в этом сезоне", — цитируют Шуньича "Известия".
"Можно ли обыграть "Зенит" второй раз за сезон? В РПЛ все реально. В лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. У питерцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице. Шансы победить небольшие, но они есть. Мы хорошо играем против лидеров в этом сезоне", — цитируют Шуньича "Известия".
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