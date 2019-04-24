Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Динамо" (2:0).- Есть план. Есть игроки, которые готовы заменить его, по последним матчам - он прекрасно справляется с обязанностями. Думаю, ребята знают, как играть. Постараемся достойно заменить его.- Сложно предположить, сколько займет процесс реабилитации. Немного позже по срокам сориентируемся. С одной стороны, операция может оказаться не такой сложной. С другой стороны, есть иного "но". В этом сезоне он точно не выйдет, конечно.