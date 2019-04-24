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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Динамо" (2:0).

- Барриос получил четвертую желтую карточку. У вас есть план, как играть без него?

- Есть план. Есть игроки, которые готовы заменить его, по последним матчам - он прекрасно справляется с обязанностями. Думаю, ребята знают, как играть. Постараемся достойно заменить его.

- Маркизио в среду опубликовал фото после операции. Получается, он вернется в строй только к сборам или еще позже?

- Сложно предположить, сколько займет процесс реабилитации. Немного позже по срокам сориентируемся. С одной стороны, операция может оказаться не такой сложной. С другой стороны, есть иного "но". В этом сезоне он точно не выйдет, конечно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит Маркизио
Вчера, 23:58
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4
(0)
#4  Irbis   (Сегодня, 00:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
GreatWhite999,
Он что сам себя травмировал? Он мало сыграл ..не адаптировался очень хочется чтоб он у нас заиграл....вот думаешь Эрнани мало получает а толку никакого вообще

Колян Безмолвный,
Ой дурак... На Ивановича посмотри
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 00:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Те кому за 30 едут в наш чемпионат отбывать номер и получать халявные деньги!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:25)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Макаронник, красавец) подписал дорогущий контракт, сыграл десяток матчей и всё) не напрягаясь он скорее всего станет чемпионом России)
Браво)!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 00:00)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Млин потеря Барриос а .это минус может Нобоа выйдет.
Хочется чтоб маркизмо все таки раскрылся в зените все таки класс у него намного выше большинства игроков рпл.
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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