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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Николай Комличенко: "Краснодар" не обязан был давать мне шанс. Обиды на клуб нет

Нападающий чешской "Млада Болеслав" Николай Комличенко рассказал, что не держит обиды на "Краснодар".

"Академия "Краснодара" – номер один в России. По организации, уровню. Воспитанники будут, надо просто время дать. Да они уже есть.

Обиды на "Краснодар" у меня нет. Переживаю за команду, часто смотрю их матчи. У меня там друзья остались. Обиды нет. Это футбол. Они не обязаны были давать мне шанс. Мы расстались с клубом в хороших отношениях. У меня своя дорога, у них своя. Не каждый воспитанник будет выступать в родном клубе, это нормально", - сказал Комличенко.

КраСава
Теги: Краснодар Комличенко
Сегодня, 08:23
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