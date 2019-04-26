Николай Комличенко: "Краснодар" не обязан был давать мне шанс. Обиды на клуб нет

Нападающий чешской "Млада Болеслав" Николай Комличенко рассказал, что не держит обиды на "Краснодар"."Академия "Краснодара" – номер один в России. По организации, уровню. Воспитанники будут, надо просто время дать. Да они уже есть.Обиды на "Краснодар" у меня нет. Переживаю за команду, часто смотрю их матчи. У меня там друзья остались. Обиды нет. Это футбол. Они не обязаны были давать мне шанс. Мы расстались с клубом в хороших отношениях. У меня своя дорога, у них своя. Не каждый воспитанник будет выступать в родном клубе, это нормально", - сказал Комличенко.