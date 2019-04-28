"Енисей" поздравил Торбинского с 35-летием

Сегодня свой 35-й день рождения празднует полузащитник ФК "Енисей" Дмитрий Торбинский!



Мы поздравляем Диму с этим днем, желаем удачи, счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и футбольных успехов! pic.twitter.com/56lcJxW2ln — ФК «Енисей» (@FCEnisey) April 28, 2019

Официальный твиттер "Енисея" поздравил полузащитника Дмитрия Торбинского с 35-летием."Мы поздравляем Диму с этим днем, желаем удачи, счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья и футбольных успехов!" – написал "Енисей".