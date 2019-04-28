Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Семин: Денисов? Не могу обсуждать игрока с прессой. Только внутри команды (видео)
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о победе железнодорожников над "Енисеем" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России, передаёт корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
– Самое важное, что мы взяли три очка. В очень тяжелой борьбе, и в достаточно сложном матче. Почему он сложный? Ряд причин есть в этом плане. У нас много очень замен в последнее время получается. Но я очень доволен.
- Что с Игнатьевым?
– Сильное рассечение, швы накладываю на голеностопе. Пока неизвестно, что с ним точно.
– Остались еще чемпионские амбиции?
– Чемпионские амбиции есть, потому что мы еще чемпионы. А чтобы попадать в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. Как это будет... Сложно сказать, что "Зенит" потеряет такое количество очков, но мы будем бороться. Жизнь покажет.
- Вопрос по Денисову. Он уже не играет несколько матчей, но вы говорили, что он болеет. Он вам не нужен?
– Понимаете, я не могу обсуждать игрока с вами, с прессой. Я могу обсуждать его только внутри команды. Он последнее время имел травму, потом ангина у него была. Мне на поле нужны сильнейшие. Если он будет выглядеть лучше Баринова, будет играть. Для меня самое главное, чтобы на поле выходили лучшие. Денисов сейчас болен, его сейчас в команде нет. А другие нюансы, про которые вы пишите, меня не интересуют. Мне нужен человек, который на тренировках в хороших кондициях.
- "Локомотив" в последние две игры забивает первый, но потом пропускает. Некоторые специалисты любят, когда команда ведет со счетом 1:0, чтобы не терять концентрацию. Что думаете по этому поводу?
- Вести 1:0 очень хорошо, но мы не забиваем второй гол. Когда команда соперника раскрывается, у нас не получается забить. Это было и в матче с ЦСКА, и сегодня. После 90 минут любой счет хорош, главное победа.
- Почему Крыховяк играет в центре обороны?
- Потому что у нас два центральных защитника травмированы. В целом у нас перестроения значительные. По три-четыре человека в обороне у нас выпадают в последнее время.
– Самое важное, что мы взяли три очка. В очень тяжелой борьбе, и в достаточно сложном матче. Почему он сложный? Ряд причин есть в этом плане. У нас много очень замен в последнее время получается. Но я очень доволен.
- Что с Игнатьевым?
– Сильное рассечение, швы накладываю на голеностопе. Пока неизвестно, что с ним точно.
– Остались еще чемпионские амбиции?
– Чемпионские амбиции есть, потому что мы еще чемпионы. А чтобы попадать в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. Как это будет... Сложно сказать, что "Зенит" потеряет такое количество очков, но мы будем бороться. Жизнь покажет.
- Вопрос по Денисову. Он уже не играет несколько матчей, но вы говорили, что он болеет. Он вам не нужен?
– Понимаете, я не могу обсуждать игрока с вами, с прессой. Я могу обсуждать его только внутри команды. Он последнее время имел травму, потом ангина у него была. Мне на поле нужны сильнейшие. Если он будет выглядеть лучше Баринова, будет играть. Для меня самое главное, чтобы на поле выходили лучшие. Денисов сейчас болен, его сейчас в команде нет. А другие нюансы, про которые вы пишите, меня не интересуют. Мне нужен человек, который на тренировках в хороших кондициях.
- "Локомотив" в последние две игры забивает первый, но потом пропускает. Некоторые специалисты любят, когда команда ведет со счетом 1:0, чтобы не терять концентрацию. Что думаете по этому поводу?
- Вести 1:0 очень хорошо, но мы не забиваем второй гол. Когда команда соперника раскрывается, у нас не получается забить. Это было и в матче с ЦСКА, и сегодня. После 90 минут любой счет хорош, главное победа.
- Почему Крыховяк играет в центре обороны?
- Потому что у нас два центральных защитника травмированы. В целом у нас перестроения значительные. По три-четыре человека в обороне у нас выпадают в последнее время.
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