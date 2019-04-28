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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Юрий Семин: Денисов? Не могу обсуждать игрока с прессой. Только внутри команды (видео)

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о победе железнодорожников над "Енисеем" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России, передаёт корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



– Самое важное, что мы взяли три очка. В очень тяжелой борьбе, и в достаточно сложном матче. Почему он сложный? Ряд причин есть в этом плане. У нас много очень замен в последнее время получается. Но я очень доволен.

- Что с Игнатьевым?

– Сильное рассечение, швы накладываю на голеностопе. Пока неизвестно, что с ним точно.

– Остались еще чемпионские амбиции?

– Чемпионские амбиции есть, потому что мы еще чемпионы. А чтобы попадать в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. Как это будет... Сложно сказать, что "Зенит" потеряет такое количество очков, но мы будем бороться. Жизнь покажет.

- Вопрос по Денисову. Он уже не играет несколько матчей, но вы говорили, что он болеет. Он вам не нужен?

– Понимаете, я не могу обсуждать игрока с вами, с прессой. Я могу обсуждать его только внутри команды. Он последнее время имел травму, потом ангина у него была. Мне на поле нужны сильнейшие. Если он будет выглядеть лучше Баринова, будет играть. Для меня самое главное, чтобы на поле выходили лучшие. Денисов сейчас болен, его сейчас в команде нет. А другие нюансы, про которые вы пишите, меня не интересуют. Мне нужен человек, который на тренировках в хороших кондициях.

- "Локомотив" в последние две игры забивает первый, но потом пропускает. Некоторые специалисты любят, когда команда ведет со счетом 1:0, чтобы не терять концентрацию. Что думаете по этому поводу?

- Вести 1:0 очень хорошо, но мы не забиваем второй гол. Когда команда соперника раскрывается, у нас не получается забить. Это было и в матче с ЦСКА, и сегодня. После 90 минут любой счет хорош, главное победа.

- Почему Крыховяк играет в центре обороны?

- Потому что у нас два центральных защитника травмированы. В целом у нас перестроения значительные. По три-четыре человека в обороне у нас выпадают в последнее время.
Теги: Семин Локомотив Енисей Rвидео
Сегодня, 16:39
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