Младен Кашчелан: на данный момент "Тамбов" не готов к Премьер-лиге

Россия РПЛ 2018/19
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05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (7)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (7)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (1)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (1)
Вчера, 23:54
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (6)
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (6)
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Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (2)
Вчера, 23:40
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Вчера, 23:31
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов (2)
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов (2)
Вчера, 23:20
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака"
Вчера, 22:41
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой
Вчера, 22:30
Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (9)
Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (9)
Вчера, 22:28
Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео) (5)
Матвей Сафонов: сравнивать меня с Акинфеевым рано (видео) (5)
Вчера, 22:13
Гончаренко: мы заставили "Краснодар" играть таким образом (11)
Гончаренко: мы заставили "Краснодар" играть таким образом (11)
Вчера, 21:43
Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА (13)
Сафонов преподал Акинфееву мастер-класс по вводу мяча: оценки за матч "Краснодар" - ЦСКА (13)
Вчера, 21:38
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
Вчера, 21:37
Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (9)
Генич: то, что происходит в "Спартаке", не поддается логическому объяснению. И не логическому - тоже (9)
Вчера, 21:25
Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка (1)
Мурад Мусаев: очень важно было сегодня заработать три очка (1)
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"Лацио" на выезде обыграл "Сампдорию"
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"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (128)
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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью
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Младен Кашчелан: на данный момент "Тамбов" не готов к Премьер-лиге
Капитан "Тамбова" Младен Кашчелан прокомментировал итог матча 34-го тура ФНЛ со "Спартаком-2" (2:2) и оценил перспективы команды в Премьер-лиге.
"У нас собраны хорошие футболисты. Да, иногда не получается игра, но у нас взрослая команда, есть мужики, которые знают, как нужно играть до конца. Например, сегодня мы бились до последнего и показали, что можем забирать очки даже при не самой лучшей игре.
На данный момент мы не готовы к Премьер-лиге. Надо работать, надо стремиться в Премьер-лигу, там уже другой уровень. Сначала нужно решить задачу здесь, а потом уже думать, что там наверху", - цитирует Кашчелана телеканал 360.
"У нас собраны хорошие футболисты. Да, иногда не получается игра, но у нас взрослая команда, есть мужики, которые знают, как нужно играть до конца. Например, сегодня мы бились до последнего и показали, что можем забирать очки даже при не самой лучшей игре.
На данный момент мы не готовы к Премьер-лиге. Надо работать, надо стремиться в Премьер-лигу, там уже другой уровень. Сначала нужно решить задачу здесь, а потом уже думать, что там наверху", - цитирует Кашчелана телеканал 360.
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