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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Младен Кашчелан: на данный момент "Тамбов" не готов к Премьер-лиге

Капитан "Тамбова" Младен Кашчелан прокомментировал итог матча 34-го тура ФНЛ со "Спартаком-2" (2:2) и оценил перспективы команды в Премьер-лиге.

"У нас собраны хорошие футболисты. Да, иногда не получается игра, но у нас взрослая команда, есть мужики, которые знают, как нужно играть до конца. Например, сегодня мы бились до последнего и показали, что можем забирать очки даже при не самой лучшей игре.

На данный момент мы не готовы к Премьер-лиге. Надо работать, надо стремиться в Премьер-лигу, там уже другой уровень. Сначала нужно решить задачу здесь, а потом уже думать, что там наверху", - цитирует Кашчелана телеканал 360.
Теги: Кашчелан Тамбов Спартак-2
Сегодня, 07:55
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