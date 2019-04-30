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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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ВТБ завершил сделку по покупке "Динамо"

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль, сообщили в пресс-службе банка.

"Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК "Динамо" перед обществом "Динамо" на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов", – говорится в сообщении пресс-службы.

"Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя Правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора", – отметили в пресс-службе ВТБ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо
Сегодня, 18:04
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10
(3)
#10  sanyapytilin   (Сегодня, 19:01)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Опять безумные трансферы, отмыв генеральского бабла и в утиль, в пердив...за 0,99 копеек...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#9  F.Totti.   (Сегодня, 19:00)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Irbis
Как в Европе так и вчемпе

Будет вам Европа,это не в говночашке с Минском в поддавки гонять))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#8  sanyapytilin   (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Шо, опять?
Сколько можно издеваться...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#7  Irbis   (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
SergioV,
Чмо рот закрой твой г.клуб только очки всем сливает Как в Европе так и вчемпе
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 18:34)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я лично рад за ментов,ещё один великий клуб восстанет из пепла ,ещё бы Торпедо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:33)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь у Динамо теперь дела лучше пойдут. Сильные клубы - благо для чемпионата. До сих пор помню "команду Вальбуэна".
Вообще всем желаю этого: Краснодару, Динамо, Локомотиву... Ростову желаю перестать тратить бюджетные деньги и найти частного инвестора. Даже коням желаю. Всем. Кроме Зенита. Зенит - говнополит-проект.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  FCD 1923  Истра (Сегодня, 18:25)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Белкин- самый хреновый вариант.
Цитата: Kolpino2
И какое-такое это уже пришествие ВТБ к бериевцам?

Тебе-то лазурный, какое до этого дело.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 18:24)
  • 0
  •  (0)

Хуже все равно не будет потому что хуже уже не куда! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:20)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Банкиры у руля.... Ну-ну.
Быстро сосчитают убытки


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:06)
  • -1
  •  (3)
online

И какое-такое это уже пришествие ВТБ к бериевцам?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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