Александр Зорков: "Динамо" с "Арсеналом" совершенно точно сыграет на новом стадионе

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о состоянии газона нового стадиона "Динамо".— Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе "Динамо". На "ВТБ Арене" уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством "ВТБ Арены" на этот счет.На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на "ВТБ Арене" первой должна сыграть динамовская команда.— Да, точно!