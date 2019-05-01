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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Александр Зорков: "Динамо" с "Арсеналом" совершенно точно сыграет на новом стадионе

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о состоянии газона нового стадиона "Динамо".

— Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе "Динамо". На "ВТБ Арене" уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством "ВТБ Арены" на этот счет.

На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.

У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на "ВТБ Арене" первой должна сыграть динамовская команда.

— Матч "Динамо" — "Арсенал" пройдет на "ВТБ Арене"?

— Да, точно!

"Реальное время"
Теги: Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 18:26
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