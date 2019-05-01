Россия РПЛ 2018/19
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Александр Зорков: "Динамо" с "Арсеналом" совершенно точно сыграет на новом стадионе
Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков рассказал о состоянии газона нового стадиона "Динамо".
— Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе "Динамо". На "ВТБ Арене" уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством "ВТБ Арены" на этот счет.
На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.
У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на "ВТБ Арене" первой должна сыграть динамовская команда.
— Матч "Динамо" — "Арсенал" пройдет на "ВТБ Арене"?
— Да, точно!
"Реальное время"
— Я буквально несколько дней назад был на новом стадионе "Динамо". На "ВТБ Арене" уже играют в хоккей, работают магазины, но футбола там нет. Пока. Я как раз встречался с руководством "ВТБ Арены" на этот счет.
На мой взгляд, они приняли жесткое, но мудрое решение по замене газона. Тот газон, который выращивали в прошлом году, пришел в полнейший упадок, играть на нем в РПЛ просто недопустимо. В настоящее время газон заменен полностью, старый был снят и уничтожен, все засеяно по-новому. 1 мая должна быть произведена прошивка самого поля.
У меня есть фотографии поля недельной давности и буквально вчерашняя — поле уже зеленое. Мы готовили этот газон к 22 мая для финала Кубка России, но в последний момент было принято справедливое решение: на "ВТБ Арене" первой должна сыграть динамовская команда.
— Матч "Динамо" — "Арсенал" пройдет на "ВТБ Арене"?
— Да, точно!
"Реальное время"
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