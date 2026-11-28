Фото: ФК "Зенит"

- Хорошо сегодня " Зенит " отыграл. Связка Соболева и Глушенкова прекрасно смотрелась. Должно было вообще пять мячей в воротах ЦСКА побывать. Отличный матч провели гости.

Глушенков очень неплохо выглядел сегодня. Дни бывают белые и черные. Сегодня он одолжения никому не делал и в футбол играл, но не знаем, что будет завтра.- Думаю, что Игдисамов пока не совсем готов к тому, чтобы вести команду в лидерах. Так-то они работают, но не все у них ещё налажено. Вряд ли можно выйти после того, как тренировал молодёжку клуба, и уже на следующий сезон стать чемпионом. Это очень похоже на сказку.