- Хорошо сегодня "Зенит" отыграл. Связка Соболева и Глушенкова прекрасно смотрелась. Должно было вообще пять мячей в воротах ЦСКА побывать. Отличный матч провели гости.
Глушенков очень неплохо выглядел сегодня. Дни бывают белые и черные. Сегодня он одолжения никому не делал и в футбол играл, но не знаем, что будет завтра.
- ЦСКА, наверное, придется очень основательно разбираться в причинах этого поражения.
- Думаю, что Игдисамов пока не совсем готов к тому, чтобы вести команду в лидерах. Так-то они работают, но не все у них ещё налажено. Вряд ли можно выйти после того, как тренировал молодёжку клуба, и уже на следующий сезон стать чемпионом. Это очень похоже на сказку.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info