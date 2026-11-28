- Раз у нас открытый микрофон, выскажусь.
А что у нас, когда рикошет, теперь считается автогол? Я понять не могу? Что за бред?
Питер, всех с победой. Было смешно, - написал Соболев в своем телеграм-канале.
Сегодня, 28 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Александр Соболев вышел на поле с первых минут и отдал две голевые передачи, также он поучаствовал при первом забитом голе, откликнувшись на прострел, однако в протоколе зафиксировано, что это был автогол Мохамеда Аззи.