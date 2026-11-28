Жоао Виктор бежит с соперником и не знает, что делать. Даже в подкате не играют, не умеют! А как играть тогда? Читайте игру, действуйте наперед. Команда в разобранном виде, просто в разобранном! Впереди тоже ничего не могут сделать: Гонду нулевой игрок, Глебов отбегал 70 минут, а толку? Никакой конкретики. Даже гол получился случайным, защитники "Зенита" виноваты.
Никто не поможет при такой игре - ни Эйсебио, ни Марадона. Детские ошибки, абсолютно, это же азы футбола! - сказал Пономарев.
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info