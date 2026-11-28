- Здесь много факторов. Первое — эмоциональное состояние. Моя ответственность за результат, не смог подготовить команду к конкретной игре.
Хотя был акцент на агрессии, но, видимо, выбрал неправильные слова для того, чтобы донести это до ребят, - цитирует Игдисамова "Матч ТВ".
В субботу, 28 ноября, ЦСКА на домашнем стадионе уступил петербургскому "Зениту" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. Забитыми мячами в составе гостей отметились Мохамед Аззи (автогол), Максим Глушенков (дубль) и Луис Энрике, в составе хозяев - Данил Круговой.
На данный момент петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками, "армейцы" располагаются на пятой строчке с 26 баллами в своем активе.