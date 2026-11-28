ЦСКА не справился с давлением «Зенита» в первом тайме
Перед встречей особое внимание было приковано к противостоянию Максима Глушенкова и Данила Кругового. Ранее защитник ЦСКА критиковал игру полузащитника «Зенита» в составе сборной России, поэтому их очная встреча вызывала дополнительный интерес. Однако оба футболиста начали матч не на привычных позициях: Глушенков расположился под нападающим, а Круговой действовал справа в атаке.
ЦСКА, который обычно старается активно проводить стартовые отрезки матчей, на этот раз выбрал более осторожную модель. Команда Дмитрия Игдисамова глубоко расположилась на своей половине поля и рассчитывала использовать скорость Кругового и Кирилла Глебова при переходе в атаку.
«Зенит» с первых минут контролировал ход встречи и старался создавать численное преимущество в центре поля. Благодаря перемещениям Вильмара Барриоса, Максима Глушенкова, Луиса Энрике и Педро петербуржцам удавалось находить свободные зоны между линиями соперника.
Первые попытки гостей завершить атаки ударами не представляли серьезной опасности, однако на 20-й минуте оборона ЦСКА допустила ошибку. Барриос отобрал мяч у Жоао Виктора, после чего Луис Энрике ворвался в штрафную и прострелил на Александра Соболева. В борьбе с нападающим защитник Мохамед Аззи отправил мяч в собственные ворота. Изначально гол записали на марокканца, однако позднее в официальном протоколе автором мяча указали Соболева.
Пропущенный гол заставил армейцев действовать активнее. Хозяева стали чаще переходить на чужую половину поля, но создать действительно опасные моменты у ворот Евгения Москвичева не получалось.
Перед перерывом «Зенит» воспользовался освободившимися пространствами и удвоил преимущество. На 40-й минуте гости провели образцовую комбинацию с участием Барриоса, Александра Соболева и Максима Глушенкова. Последний получил передачу на ход, вышел один на один с Бориско и технично перебросил вратаря. Для ЦСКА ситуация стала еще сложнее: к перерыву команда не нанесла ни одного удара в створ.
После перерыва Игдисамов решил изменить тактическую модель. Вместо Лукина на поле появился Олейников, а ЦСКА перестроился на схему 4-2-3-1. Однако попытка отыграться обернулась дополнительными проблемами.
На 51-й минуте «Зенит» поймал соперника на контратаке. Соболев разрезающей передачей вывел Луиса Энрике к воротам Бориско. Бразилец оказался быстрее Матеуса Рейса и хладнокровно реализовал выход один на один. Счет стал 3:0.
Луис Энрике провел один из лучших матчей в сезоне. Бразилец регулярно обострял игру, создавал проблемы защитникам ЦСКА и мог записать на свой счет еще несколько результативных действий. В одном из эпизодов он получил возможность покатить мяч Глушенкову на пустые ворота, но предпочел завершить атаку самостоятельно и пробил выше цели.
ЦСКА продолжал искать возможности у чужих ворот, преимущественно используя подачи Кругового и стандартные положения. На 73-й минуте защитник все-таки помог армейцам сократить отставание. Данил сместился в центр и нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Москвичев попытался спасти команду, но не сумел добраться до мяча.
После этого «Зенит» несколько увлекся удержанием преимущества и практически отказался от контратак. Однако пропущенный гол заставил петербуржцев вновь включиться в игру.
Сначала Глушенков получил возможность забить после выхода один на один, но не попал в пустые ворота. ЦСКА спас Круговой, который успел вынести мяч практически с линии. Но на 81-й минуте Максим все-таки оформил дубль. Полузащитник и Соболев разыграли красивую комбинацию с передачей в касание, после которой Глушенков оказался перед Бориско и отправил мяч в сетку. Круговой в этом эпизоде рассчитывал, что соперник окажется в положении вне игры, и не стал продолжать движение за ним.
В оставшееся время счет не изменился. Петербуржцы одержали победу со счетом 4:1 и взяли реванш за поражение в первом круге, когда армейцы выиграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.
Поражение стало для команды Игдисамова третьим подряд в чемпионате. Ранее армейцы уступили «Ахмату» (1:2) и «Краснодару» (2:4). Крупная неудача в матче с прямым конкурентом стала еще одним ударом по позициям ЦСКА в борьбе за чемпионство.
«Зенит», напротив, получил возможность укрепить свои позиции в верхней части таблицы. После 16 туров петербуржцы набрали 34 очка и вернулись на первое место. Отрыв от ЦСКА увеличился до восьми очков. Для команды Сергея Семака это не просто крупная победа в принципиальном противостоянии, но и важный результат в борьбе за чемпионский титул.