В 16 туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" одержал выездную победу над ЦСКА со счетом 4:1. Вингер петербуржцев Максим Глушенков в этой встрече оформил дубль. Таким образом, он вырвался на первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата России с 12 голами, Александр Соболев занимает второе место с десятью мячами.
На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу с 34 набранными очками, московское "Динамо" располагается на второй строчке с 32 баллами и имеет матч в запасе.
Глушенков единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Соболев - второй
Максим Глушенков вырвался на первое место в гонке бомбардиров.
Фото: ФК "Зенит"