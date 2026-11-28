Фото: ПФК ЦСКА

- В этом нет ничего удивительного - сейчас " Зенит " на голову сильнее ЦСКА . Они были лучше во всем, такое чувство, что ЦСКА уже мысленно где-то в отпуске.

А "Зенит" наоборот вышел и показал, что они в полном порядке. Не знаю, кто писал эту чушь по поводу увольнения Семака, но сегодня точно стало все понятно. "Зенит" на ходу, и они главные претенденты на титул, - сказал Канчельскис.На данный момент петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками, "армейцы" располагаются на пятой строчке с 26 баллами в своем активе.