Россия РПЛ 2018/19
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Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив"
Главный тренер московского "Локомотив" Юрий Семин отметил, что на данный момент он не знает, продолжит ли полузащитник Мануэл Фернандеш карьеру в команде.
"Уходит ли Фернандеш, я не знаю. Не могу сказать, останется ли он в "Локомотиве», потому что разная информация идет со всех сторон", - цитирует Семина "РИА Новости".
Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что 33-летний португалец намерен сменить клуб.
"Уходит ли Фернандеш, я не знаю. Не могу сказать, останется ли он в "Локомотиве», потому что разная информация идет со всех сторон", - цитирует Семина "РИА Новости".
Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что 33-летний португалец намерен сменить клуб.
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