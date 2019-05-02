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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив"

Главный тренер московского "Локомотив" Юрий Семин отметил, что на данный момент он не знает, продолжит ли полузащитник Мануэл Фернандеш карьеру в команде.

"Уходит ли Фернандеш, я не знаю. Не могу сказать, останется ли он в "Локомотиве», потому что разная информация идет со всех сторон", - цитирует Семина "РИА Новости".

Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что 33-летний португалец намерен сменить клуб.
Теги: Семин Фернандеш Локомотив
Сегодня, 20:03
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3
(0)
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 20:22)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Куёвый, значит, тренер, раз не знаешь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:13)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть уходит. Платить игроку который то хочет, то не хочет играть клубу нафик не нужно.
Если он возомнил себя незаменимым, то нынешний сезон это полностью опровергает.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 20:12)
  • -1
  •  (1)

Юрий Павлович конечно лукавит....ПОКИНЕТ КЛУБ 100 ПРОЦЕНТОВ...и Он это прекрасно знает...его т.е Фернандеша желаемая сумма контракта не совпадает очень сильно с предложением Локо...так что клуб как обычно скажет СПАСИБО... и удачи в дальнейшей карьере.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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