Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России с "Арсеналом".33-летний хорват пропустил четыре предыдущих матча. В то же время в игре не выйдет на поле полузащитник Игорь Денисов, который еще болеет. Он не появлялся на поле ровно месяц.