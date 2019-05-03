Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
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Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом"
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата России с "Арсеналом".
33-летний хорват пропустил четыре предыдущих матча. В то же время в игре не выйдет на поле полузащитник Игорь Денисов, который еще болеет. Он не появлялся на поле ровно месяц.
ТАСС
33-летний хорват пропустил четыре предыдущих матча. В то же время в игре не выйдет на поле полузащитник Игорь Денисов, который еще болеет. Он не появлялся на поле ровно месяц.
ТАСС
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