Россия РПЛ 2018/19
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Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой
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Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой
«Зенит» за три тура до конца завоевал золотые медали чемпионата России. Питерцев в оставшихся турах ещё может догнать «Локомотив», но в случае равенства очков «Зенит» будет находиться выше. Несмотря на триумф «сине-бело-голубых», нужно критически посмотреть на конкурентов «Зенита». К сожалению, они оказались не в состоянии вести борьбу за «золото», лишив нас интриги. Rusfootball.info – о главной тенденции РПЛ.
Весьма символично, что «Зенит» оформил чемпионский титул не после очередной победы, а благодаря осечке конкурентов. «Локомотив» довольно бездарно проиграл в Туле, подарив питерцам весёлый и застольный перелёт домой из Грозного (информация о чемпионстве настигла футболистов «Зенита» в воздухе).
В общем-то, именно так и проходила борьба за чемпионство в нынешнем сезоне. Периодически она напоминала игру в поддавки, никто не был действительно сильнее, скорее, «Зенит» в нужный момент не дрогнул, а оппоненты разошлись по сторонам, открыв питерцам зелёный коридор.
Слабейший чемпион
«Зенит» после 27 туров имеет в своём активе 58 очков. Питерцы набрали 71,6% от всех возможных очков в нынешнем сезоне. Это — худший показатель среди топовых европейских чемпионатов. Для сравнения, «Барселона» набрала 76,9%, «Ювентус» - 84,8%, «Бавария» - 77,1%, «Манчестер Сити» - 85,2%, «ПСЖ» - 81%. Аналогичные показатели и в других европейских лигах (Нидерланды, Бельгия, Португалия) за исключением Турции, где будущий чемпион, кем бы он ни стал, также наберёт порядка 72% от всех возможных очков.
«Зенит» по ходу сезона лихорадило. После великолепного начала, когда питерцы стартовали с пяти побед подряд, последовал спад. Апогей пришёлся на конец календарного года. «Зенит» ушёл в отпуск после двух поражений (от «Арсенала» и «Рубина»). На зимний перерыв питерцы уходили с минимальным гандикапом, опережая «Краснодар» лишь на одно очко, а ЦСКА — на четыре.
Тем не менее, нужно отдать должное питерцам, которые здорово среагировали на изменившуюся ситуацию. Зимой клуб провернул великолепные трансферы. Продав немотивированного Леандро Паредеса, «Зенит» получил возможность усилить все необходимые линии. Приобретения Ярослава Ракицкого, Вилмара Барриоса и Сердара Азмуна стали ключевыми в борьбе за чемпионство. Все из них проявили себя во второй части сезона великолепно, об этом подробнее в своей статье рассказывает коллега.
«Зенит» по итогам двух матчей переиграли практически всех конкурентов. Питерцы дважды обыграли «Краснодар», разошлись миром со «Спартаком», выиграли «Локо» и сыграли вничью. Пока лишь с ЦСКА не сложилось, первая встреча завершилась победой москвичей, а ответная состоится в следующий уик-энд. Безусловно, никакой случайности или незаслуженности в успехе «Зенита» нет. Скорее, нужно говорить об общем падении уровня чемпионата страны, в котором никому не удаётся пройти весь путь ровно.
Затянувшийся праздник «Локо», перестройка ЦСКА
«Зенит» в важнейший сезон обошёлся без потрясений. Пока соперники меняли тренеров и состав, питерцы уверенно шли к цели. «Локомотив» после чемпионства прошлого сезона непозволительно долго раскачивался. «Железнодорожники» первую победу одержали лишь в четвёртом туре, а после трети пути располагались лишь на седьмом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. В дальнейшем «Локо» удалось выправить ситуацию, но было уже поздно. После возобновления чемпионата москвичи одержали шесть побед и трижды сыграли вничью, возродив интригу, но в итоге всё равно оступились, проиграв в Туле. Впрочем, чемпионство, конечно, было упущено не в Туле, а намного раньше. Понятно, что даже в случае победы над «Арсеналом», «Зенит» всё равно бы довёл дело до победы в оставшихся матчах.
Сейчас «Локомотив» близок к тому, чтобы финишировать в лигочемпионской зоне. Учитывая объективные проблемы московского клуба, этот результат можно считать неплохим. Очевидно, что руководство «Локо» прогадало с приглашением Фёдора Смолова. В последнее время форвард чаще оказывается на скамейке запасных, а Юрий Сёмин предпочитает использовать на позиции нападающего вингера Джефферсона Фарфана, которого уже неоднократно отправляли на пенсию. Явно затянулась и сага с Мануэлем Фернандешем. Португалец в итоге стал токсичным активом, что лишь привело к дестабилизации ситуации.
Вряд ли реальные шансы на чемпионство были у ЦСКА. «Армейцы» после яркой еврокубковой кампании с учётом кадровых вопросов заслуживают самых тёплых слов, но выиграть чемпионат России с детьми сложно. Как-то то же самое сказали Сэру Алексу Фергюсону, а он затем привёл «Манчестер Юнайтед» с так называемым «классом 1992» к титулу. Только вот Фергюсон подводил эту команду к чемпионству не один год. Возможно, то же самое будет и в ЦСКА, но здесь и сейчас «армейцы» к золотым медалям ещё не готовы. Тот факт, что ЦСКА долгое время шёл в числе реальных конкурентов «Зенита», уже является поводом для гордости. Но на дистанции малоопытным игрокам не хватает выдержки и сил.
Психология краснодарцев, бунты в «Спартаке»
В нынешнем сезоне «Краснодар» вполне мог пройти по пути «Лестера» и выиграть чемпионат. Но южанам явно не хватило выдержки и психологии. После вылета из Лиги Европы краснодарцы фактически посыпались. Вместо того, чтобы продолжить погоню за «Зенитом», «Краснодар» начал необъяснимым образом раздавать очки в матчах с аутсайдерами и середняками. Очевидно, что «Краснодару» не хватило и скамейки. После ухода Фёдора Смолова, травмы Ари и саги с Иваном Игнатьевым забивать уже оказалось фактически некому. «Краснодар» в будущем должен стать очень серьёзной силой и главным претендентом на золото, но пока клубу требуется точечное усиление и менталитет победителя.
История «Спартака» в нынешнем сезоне и вовсе заслуживает отдельной статьи, а то и книги. Получился полный хаос с элементами цирка-шапито, многочисленными скандалами, борьбой фанатов и владельцев, непонятным Раулем Рианчо на посту исполняющего обязанности главного тренера и пока что не менее загадочного Олега Кононова. «Спартак» собрал полный комплект злоключений, а в концовке сезона команда выглядит просто безобразно. Естественно, что бросить вызов «Зениту» в такой ситуации невозможно вообще.
Опять же, посыл статьи не в том, что «Зенит» не заслужил чемпионство. Любая победа на длинной дистанции является заслуженной и справедливой. Скорее, речь о том, что в определённой степени «Зениту» сильно повезло с проблемами конкурентов. Но, конечно, победителей не судят.
Фото - RT, Sports.ru, Extbet, Твиттер "Зенита".
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Весьма символично, что «Зенит» оформил чемпионский титул не после очередной победы, а благодаря осечке конкурентов. «Локомотив» довольно бездарно проиграл в Туле, подарив питерцам весёлый и застольный перелёт домой из Грозного (информация о чемпионстве настигла футболистов «Зенита» в воздухе).
Тот самый момент ?? #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/glb5w4FNoj— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
В общем-то, именно так и проходила борьба за чемпионство в нынешнем сезоне. Периодически она напоминала игру в поддавки, никто не был действительно сильнее, скорее, «Зенит» в нужный момент не дрогнул, а оппоненты разошлись по сторонам, открыв питерцам зелёный коридор.
Слабейший чемпион
«Зенит» после 27 туров имеет в своём активе 58 очков. Питерцы набрали 71,6% от всех возможных очков в нынешнем сезоне. Это — худший показатель среди топовых европейских чемпионатов. Для сравнения, «Барселона» набрала 76,9%, «Ювентус» - 84,8%, «Бавария» - 77,1%, «Манчестер Сити» - 85,2%, «ПСЖ» - 81%. Аналогичные показатели и в других европейских лигах (Нидерланды, Бельгия, Португалия) за исключением Турции, где будущий чемпион, кем бы он ни стал, также наберёт порядка 72% от всех возможных очков.
«Зенит» по ходу сезона лихорадило. После великолепного начала, когда питерцы стартовали с пяти побед подряд, последовал спад. Апогей пришёлся на конец календарного года. «Зенит» ушёл в отпуск после двух поражений (от «Арсенала» и «Рубина»). На зимний перерыв питерцы уходили с минимальным гандикапом, опережая «Краснодар» лишь на одно очко, а ЦСКА — на четыре.
«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018/19!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
Дух чемпионов — #ВКаждомИзНас! pic.twitter.com/sRO1NNyYt1
Тем не менее, нужно отдать должное питерцам, которые здорово среагировали на изменившуюся ситуацию. Зимой клуб провернул великолепные трансферы. Продав немотивированного Леандро Паредеса, «Зенит» получил возможность усилить все необходимые линии. Приобретения Ярослава Ракицкого, Вилмара Барриоса и Сердара Азмуна стали ключевыми в борьбе за чемпионство. Все из них проявили себя во второй части сезона великолепно, об этом подробнее в своей статье рассказывает коллега.
«Зенит» по итогам двух матчей переиграли практически всех конкурентов. Питерцы дважды обыграли «Краснодар», разошлись миром со «Спартаком», выиграли «Локо» и сыграли вничью. Пока лишь с ЦСКА не сложилось, первая встреча завершилась победой москвичей, а ответная состоится в следующий уик-энд. Безусловно, никакой случайности или незаслуженности в успехе «Зенита» нет. Скорее, нужно говорить об общем падении уровня чемпионата страны, в котором никому не удаётся пройти весь путь ровно.
Затянувшийся праздник «Локо», перестройка ЦСКА
«Зенит» в важнейший сезон обошёлся без потрясений. Пока соперники меняли тренеров и состав, питерцы уверенно шли к цели. «Локомотив» после чемпионства прошлого сезона непозволительно долго раскачивался. «Железнодорожники» первую победу одержали лишь в четвёртом туре, а после трети пути располагались лишь на седьмом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. В дальнейшем «Локо» удалось выправить ситуацию, но было уже поздно. После возобновления чемпионата москвичи одержали шесть побед и трижды сыграли вничью, возродив интригу, но в итоге всё равно оступились, проиграв в Туле. Впрочем, чемпионство, конечно, было упущено не в Туле, а намного раньше. Понятно, что даже в случае победы над «Арсеналом», «Зенит» всё равно бы довёл дело до победы в оставшихся матчах.
Сейчас «Локомотив» близок к тому, чтобы финишировать в лигочемпионской зоне. Учитывая объективные проблемы московского клуба, этот результат можно считать неплохим. Очевидно, что руководство «Локо» прогадало с приглашением Фёдора Смолова. В последнее время форвард чаще оказывается на скамейке запасных, а Юрий Сёмин предпочитает использовать на позиции нападающего вингера Джефферсона Фарфана, которого уже неоднократно отправляли на пенсию. Явно затянулась и сага с Мануэлем Фернандешем. Португалец в итоге стал токсичным активом, что лишь привело к дестабилизации ситуации.
Вряд ли реальные шансы на чемпионство были у ЦСКА. «Армейцы» после яркой еврокубковой кампании с учётом кадровых вопросов заслуживают самых тёплых слов, но выиграть чемпионат России с детьми сложно. Как-то то же самое сказали Сэру Алексу Фергюсону, а он затем привёл «Манчестер Юнайтед» с так называемым «классом 1992» к титулу. Только вот Фергюсон подводил эту команду к чемпионству не один год. Возможно, то же самое будет и в ЦСКА, но здесь и сейчас «армейцы» к золотым медалям ещё не готовы. Тот факт, что ЦСКА долгое время шёл в числе реальных конкурентов «Зенита», уже является поводом для гордости. Но на дистанции малоопытным игрокам не хватает выдержки и сил.
Психология краснодарцев, бунты в «Спартаке»
В нынешнем сезоне «Краснодар» вполне мог пройти по пути «Лестера» и выиграть чемпионат. Но южанам явно не хватило выдержки и психологии. После вылета из Лиги Европы краснодарцы фактически посыпались. Вместо того, чтобы продолжить погоню за «Зенитом», «Краснодар» начал необъяснимым образом раздавать очки в матчах с аутсайдерами и середняками. Очевидно, что «Краснодару» не хватило и скамейки. После ухода Фёдора Смолова, травмы Ари и саги с Иваном Игнатьевым забивать уже оказалось фактически некому. «Краснодар» в будущем должен стать очень серьёзной силой и главным претендентом на золото, но пока клубу требуется точечное усиление и менталитет победителя.
История «Спартака» в нынешнем сезоне и вовсе заслуживает отдельной статьи, а то и книги. Получился полный хаос с элементами цирка-шапито, многочисленными скандалами, борьбой фанатов и владельцев, непонятным Раулем Рианчо на посту исполняющего обязанности главного тренера и пока что не менее загадочного Олега Кононова. «Спартак» собрал полный комплект злоключений, а в концовке сезона команда выглядит просто безобразно. Естественно, что бросить вызов «Зениту» в такой ситуации невозможно вообще.
Опять же, посыл статьи не в том, что «Зенит» не заслужил чемпионство. Любая победа на длинной дистанции является заслуженной и справедливой. Скорее, речь о том, что в определённой степени «Зениту» сильно повезло с проблемами конкурентов. Но, конечно, победителей не судят.
Фото - RT, Sports.ru, Extbet, Твиттер "Зенита".
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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