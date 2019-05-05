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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Крылья Советов" и "Уфа" определились со стартовыми составами

"Крылья Советов" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России.

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Зотов, Самарджич, Рохель, Самедов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Бурлак, Карпов, Киселев, Антон, Яковлев, Вучичевич.

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Безденежных, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Салатич, Тилль, Бизяк.
Теги: Крылья Советов УФА
Сегодня, 13:18
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