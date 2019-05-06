Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Максим Глушенков: в следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков поделился впечатлениями от победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 27-го тура РПЛ, а также признался, что не жалеет о переходе в московскую команду.

— У вас немного игрового времени. Сейчас нет сожаления о переходе в "Спарта" в таком раннем возрасте?

— Я не жалею, что перешел в "Спартак" так рано. Наоборот это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич (Кононов) стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.

— Не лучше ли было отправиться в "Спартак-2" за получением игровой практики?

— Я играл несколько игр за "Спартак-2", когда меня туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.

— Тяжело ли было настроиться на "Урал" в эмоциональном плане?

— Тяжело нам было после ничьей с "Рубином". За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть "Урал". Это была очень важная игра, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. 5-е место, конечно, не наше. Наше место — минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы — "Спартак"! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"!

— В матче с "Уралом" вы поучаствовали в голевой атаке. Расскажите про тот момент.

— Я просил, чтобы Джикия забросил мяч за спину, но мяч не долетел и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на Фернандо, а тот забил очень красивый гол.

Sport24
Теги: Спартак Урал Глушенков
Сегодня, 05:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама