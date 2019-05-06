Максим Глушенков: в следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков поделился впечатлениями от победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 27-го тура РПЛ, а также признался, что не жалеет о переходе в московскую команду.— Я не жалею, что перешел в "Спартак" так рано. Наоборот это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич (Кононов) стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.— Я играл несколько игр за "Спартак-2", когда меня туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.— Тяжело нам было после ничьей с "Рубином". За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть "Урал". Это была очень важная игра, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. 5-е место, конечно, не наше. Наше место — минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы — "Спартак"! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"!— Я просил, чтобы Джикия забросил мяч за спину, но мяч не долетел и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на Фернандо, а тот забил очень красивый гол.