Россия РПЛ 2018/19
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Максим Глушенков: в следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков поделился впечатлениями от победы над "Уралом" (1:0) в гостевом матче 27-го тура РПЛ, а также признался, что не жалеет о переходе в московскую команду.
— У вас немного игрового времени. Сейчас нет сожаления о переходе в "Спарта" в таком раннем возрасте?
— Я не жалею, что перешел в "Спартак" так рано. Наоборот это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич (Кононов) стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.
— Не лучше ли было отправиться в "Спартак-2" за получением игровой практики?
— Я играл несколько игр за "Спартак-2", когда меня туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.
— Тяжело ли было настроиться на "Урал" в эмоциональном плане?
— Тяжело нам было после ничьей с "Рубином". За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть "Урал". Это была очень важная игра, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. 5-е место, конечно, не наше. Наше место — минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы — "Спартак"! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"!
— В матче с "Уралом" вы поучаствовали в голевой атаке. Расскажите про тот момент.
— Я просил, чтобы Джикия забросил мяч за спину, но мяч не долетел и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на Фернандо, а тот забил очень красивый гол.
Sport24
— У вас немного игрового времени. Сейчас нет сожаления о переходе в "Спарта" в таком раннем возрасте?
— Я не жалею, что перешел в "Спартак" так рано. Наоборот это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов. Сейчас Олег Георгиевич (Кононов) стал мне доверять. Посмотрим, что будет дальше.
— Не лучше ли было отправиться в "Спартак-2" за получением игровой практики?
— Я играл несколько игр за "Спартак-2", когда меня туда отправляли. Иногда это не получается. Игры часто совпадают с основной командой.
— Тяжело ли было настроиться на "Урал" в эмоциональном плане?
— Тяжело нам было после ничьей с "Рубином". За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть "Урал". Это была очень важная игра, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. 5-е место, конечно, не наше. Наше место — минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы — "Спартак"! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое "Спартак"!
— В матче с "Уралом" вы поучаствовали в голевой атаке. Расскажите про тот момент.
— Я просил, чтобы Джикия забросил мяч за спину, но мяч не долетел и мне пришлось потолкаться с защитником, чтобы он сбросил неточно. Он сбросил на Фернандо, а тот забил очень красивый гол.
Sport24
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