Россия РПЛ 2018/19
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Джефферсон Фарфан больше не сыграет в этом сезоне
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан больше не сыграет в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщает Championat.com.
Перуанский футболист получил травму задней поверхности бедра, восстановление от которой, как правило, занимает не менее двух недель. Таким образом, Фарфан пропустит оставшиеся матчи в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны.
Перуанский футболист получил травму задней поверхности бедра, восстановление от которой, как правило, занимает не менее двух недель. Таким образом, Фарфан пропустит оставшиеся матчи в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны.
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