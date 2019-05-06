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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Джефферсон Фарфан больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан больше не сыграет в оставшихся матчах нынешнего сезона, сообщает Championat.com.

Перуанский футболист получил травму задней поверхности бедра, восстановление от которой, как правило, занимает не менее двух недель. Таким образом, Фарфан пропустит оставшиеся матчи в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны.
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 15:04
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3
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#3  Neighbor   (Сегодня, 15:31)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, Краснодар в ЛЧ без стыков


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 15:13)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Печаль для Стаканыча,единственный нормальный форвард сломался.Значит вся надежда на свисток осталась.Пара клоунов Смолов-Эдер могут веселить только своими промахами с метра.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  SVN   (Сегодня, 15:09)
  • +2
  •  (4)

серьезная потеря для Локо,Палычу теперь Смолова придется ставить!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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