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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Сердар Азмун - Кокорину: жду тебя на нашем чемпионском стадионе

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун посвятил пост в инстаграме своему одноклубнику Александру Кокорину.

"С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время", - написал иранец.

Азмун пополнил "Зенит" прошедшей зимой и ни разу не играл с Кокориным.

Sport24.ru
Теги: Азмун Кокорин Зенит
Сегодня, 03:01
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