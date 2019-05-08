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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о подготовке к матчу 28-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Матч пройдет в пятницу, 10 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.

"Локомотив" – играющая команда, тем более дома, при своих болельщиках они будут бороться за Лигу Чемпионов, поэтому настраиваемся на тяжелый матч.

Мы будем отталкиваться от своей игры, сейчас тренерский штаб скажет, на какие моменты нам нужно обратить внимание, где у них слабые стороны – вот от этого будем отталкиваться", - цитирует Подберезкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Подберезкин Рубин Локомотив
Сегодня, 15:27
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#1  Яamon   (Сегодня, 15:31)
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Болеет за:
«Локомотив»
всё просто: если Локо не побеждает, то никакой лиги чемпионов и не заслуживает. в ответственный момент нужно уметь собраться
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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