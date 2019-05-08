Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
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15:27
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14:04
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Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
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Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч
Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о подготовке к матчу 28-го тура чемпионата России против "Локомотива".
Матч пройдет в пятницу, 10 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.
"Локомотив" – играющая команда, тем более дома, при своих болельщиках они будут бороться за Лигу Чемпионов, поэтому настраиваемся на тяжелый матч.
Мы будем отталкиваться от своей игры, сейчас тренерский штаб скажет, на какие моменты нам нужно обратить внимание, где у них слабые стороны – вот от этого будем отталкиваться", - цитирует Подберезкина "Спорт-Экспресс".
Матч пройдет в пятницу, 10 мая. Начало – в 19.00 по московскому времени.
"Локомотив" – играющая команда, тем более дома, при своих болельщиках они будут бороться за Лигу Чемпионов, поэтому настраиваемся на тяжелый матч.
Мы будем отталкиваться от своей игры, сейчас тренерский штаб скажет, на какие моменты нам нужно обратить внимание, где у них слабые стороны – вот от этого будем отталкиваться", - цитирует Подберезкина "Спорт-Экспресс".
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