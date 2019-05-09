Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение суда приговорить полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина к тюремному сроку.

"Действительно очень долго длилось следствие - больше 7 месяцев. И действительно было несколько эпизодов. Уверен, что вся страна, вся спортивная общественность наблюдала за этим судебным процессом. Хорошо, что решение принято. Уверен, что суд рассмотрел все обстоятельства дела - мы видели все видеозаписи, было много сказано и напечатано. Уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт. Для этого предстоит многое сделать, завоевать доверие у ребят из своей команды.

Жаль, что спортсмены в таком молодом возрасте по глупости совершают такие поступки и по сути дела губят свою спортивную карьеру. С другой стороны, спортсмены высокого уровня, не беря в расчет их деяния, находятся в работе 365 дней в году: готовятся, тренируются, соблюдают спортивный режим. Не бывает такого, чтобы спортсмен в свободное от спортивной деятельности время позволил себе распивать спиртные напитки. Свободное время спортсмена — тоже элемент подготовки к соревнованию. Это залог мастерства и успеха в спорте. Надеюсь, это послужит уроком — и не только для них, но и для всех спортсменов. Надеюсь только, что они после освобождения найдут в себе силы дальше тренироваться и завоевать места в составе своих клубов", - цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.
Теги: Колобков Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама