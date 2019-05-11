Россия РПЛ 2018/19
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Николай Наумов: Смолов вернулся!
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высоко оценил игру нападающего Федора Смолова во второй части сезона.
– Смолов, наконец, обрел себя или у вас есть к нему вопросы?
– Может быть, стабильности ему еще не достает. Но видно, что он очень соскучился по футболу! Играет парень в удовольствие. Ведь Смолов уже не просто ищет мяч, но еще и скидывает, выступает диспетчером. Больше креатива от него пошло. Ранее он как-то играл сам по себе, а сейчас уже вписан в систему Семина. Это здорово. Так что Смолов вернулся!
"Спорт-Экспресс"
– Смолов, наконец, обрел себя или у вас есть к нему вопросы?
– Может быть, стабильности ему еще не достает. Но видно, что он очень соскучился по футболу! Играет парень в удовольствие. Ведь Смолов уже не просто ищет мяч, но еще и скидывает, выступает диспетчером. Больше креатива от него пошло. Ранее он как-то играл сам по себе, а сейчас уже вписан в систему Семина. Это здорово. Так что Смолов вернулся!
"Спорт-Экспресс"
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