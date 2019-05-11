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Рубин
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Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Николай Наумов: Смолов вернулся!

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высоко оценил игру нападающего Федора Смолова во второй части сезона.

– Смолов, наконец, обрел себя или у вас есть к нему вопросы?

– Может быть, стабильности ему еще не достает. Но видно, что он очень соскучился по футболу! Играет парень в удовольствие. Ведь Смолов уже не просто ищет мяч, но еще и скидывает, выступает диспетчером. Больше креатива от него пошло. Ранее он как-то играл сам по себе, а сейчас уже вписан в систему Семина. Это здорово. Так что Смолов вернулся!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Наумов Смолов Локомотив
Сегодня, 18:53
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#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 19:03)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anonymous
что он курить?

Тоже самое что и ты.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 18:59)
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online

что он курить?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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