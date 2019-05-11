Николай Наумов: Смолов вернулся!

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высоко оценил игру нападающего Федора Смолова во второй части сезона.– Может быть, стабильности ему еще не достает. Но видно, что он очень соскучился по футболу! Играет парень в удовольствие. Ведь Смолов уже не просто ищет мяч, но еще и скидывает, выступает диспетчером. Больше креатива от него пошло. Ранее он как-то играл сам по себе, а сейчас уже вписан в систему Семина. Это здорово. Так что Смолов вернулся!