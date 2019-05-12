«Спартак» играл кошмарно, но победил. И обогнал ЦСКА





Зе Луиш, оформивший победный мяч, забил впервые за два месяца

«Красно-белые» с трудом и скрипом обыграли дома «Уфу» Евсеева и по крайней мере до того, как ЦСКА сыграет матч в Петербурге, забрались на четвёртую строчку, с которой в теории можно дотянуться и до Лиги Чемпионов. О том, как исправился за две проваленные игры Мельгарехо и насколько ужасен был «Спартак»Безжалостный «Арсенал» накануне перебодал «Анжи» и взгромоздился на пятую строчку, так что ещё раз облажаться в домашней игре (а за весну «Спартак» при своей публике обыгрывал только «Енисей») Кононов просто не мог. В случае потери очков «красно-белые» оставались за пределами зоны Лиги Европы, а это было бы настоящей катастрофой для фанатов Народной команды, которые и так к месту и ни к месту вспоминают о славных временах Карреры и не слишком жалуют нынешнего наставника.С башкирцами у «Спартака» складывалось тяжело. До этого москвичи проигрывали «Уфе» дома дважды (при одной ничьей и одной победе). А тут ещё и жёсткий мотиватор Евсеев делает всё, чтобы команда выбралась из стыков. Лёгкой жизни от такого соперничества ждать явно не следовало.Тем более, при кадровых сложностях в обороне. Кутепов, Бокетти и Жиго играть по-прежнему не могли.Так повелось, что «Спартак» при Кононове начинает мощно и складно, после чего меркнет и чаще всего теряет завоёванное преимущество. С «Уфой» не было и бодрого начала. Хозяева с первых минут почти не продвигались вперёд, топтались в центре, не торопились бежать и распарывать оборону соперника. Активное продвижение не провоцировал даже молодой Умяров, который наконец-то получил место в старте. А вот команда Евсеева была смелее и даже включала прессинг.Правда, смелость эта не особенно «Уфе» помогла. Может, и наоборот. В первой же полноценной атаке «Спартака» Мельгарехо, которого столько критиковали последние недели, сделал отличную подачу на Зе Луиша. Тот забил впервые за два месяца.



Так «Спартак» вышел вперёд – и совсем успокоился.



Никто не хотел нападать



Мельгарехо забил гол после выстрела Умярова и рикошета, но взятие ворот арбитр отменил. В интернете сразу поднялись споры, ведь мяч коснулся защитника. Только это не была направленная передача от соперника, а случайное касание – поэтому решение арбитра верно. После этого напряжение у ворот Беленова растворилось.



«Уфа» только прощупывала Айртона и Ещенко на флангах, но акцентированные моменты у гостей не схватывались. «Спартак» ходил на чужой половине пешком. Из-за этого команда Евсеева чаще всего пресекала наступательные попытки «красно-белых» ещё неподалёку от центра поля. От такого уныния гудели свои же болельщики, а Зобнин зачем-то сорвался на хамство и схлопотал жёлтую, грубо срубив Игбуна.



Это план?



Создавалось впечатление, что «Спартак» играл так нарочно, как будто морил «Уфу» и ждал каких-то инициаторских действий от неё. Но это плохо вязалось с философией Кононова и вообще со здравым смыслом – не идти в атаку в первом тайме против «Уфы» при 1:0? Звучит абсурдно даже для «Спартака», который не всегда поддаётся логическому толкованию.



Но как-то иначе свалившуюся на игроков немощь объяснить было сложно. Не настолько у «Спартака» насыщенный календарь, чтобы выходить уставшими ещё на первый тайм.



Но по итогам сорока пяти минут «красно-белые» оказались впереди, да и настреляли больше моментов.



Может, настрадавшиеся болельщики были согласны и на такое, лишь бы команда побеждала?



Ответ «Уфы»



Для конкретных голевых замашек гости созрели после перерыва: не прошло и пяти минут, как стало ясно, что «Спартаку» действительно нужно «Уфу» добивать. Потому что сначала едва выстрел Сысуева накрыл Зобнин, а затем в ближнем бою Максименко оказался расторопнее Живоглядова, замыкавшего навес.



С таким успехом могло получится, как это было с «Рубином».



Крутой Мельгарехо



Это поняли и сами хозяева и начали хоть как-то взрывать. Фернандо сделал классную подачу, которую замыкал Мельгарехо, но выручил Беленов. После этого мог забивать Ташаев, устроивший классный прорыв. Вообще Александр проводил противоречивую игру – он нередко терял мяч, пассивно предлагал себя, но неплохо шёл в обыгрыш.



Мельгарехо провалил матчи в Туле и Екатеринбурге, но против «Уфы» был лучшим. Он сделал и голевую при вполне будничной атаке и дважды находил пространство, чтобы опасно пробить после угловых, но в двух эпизодах ему не очень повезло.



Евсеев-time на сей раз не сработал



Против ЦСКА и «Крыльев» «Уфа» спасалась на финише, так что все дружно решили, что башкирцы особенно здорово играют на последних минутах. Поскольку «Спартак», несмотря на свои возможности, второй мяч так и не забил, концовка для москвичей получалась напряжённая.



На этот раз у «Уфы» не получилось и близко. Просто не было каких-то стрессовых моментов в заключительной части игры. Болельщики москвичей наверняка переживали больше из-за того, что могли что-то страшное организовать свои, потому что других поводов просто не было.



***



«Спартак» играл бездарно и скучно, но победил – а сейчас для «красно-белых» это главное. Благодаря этому куцему, но всё же успеху москвичи обогнали «Арсенал» и ЦСКА.



«Армейцам» предстоит играть против «Зенита», так что они, вероятно, очки потеряют. В стратегическом плане – 3 очка с «Уфой» были крайне важны для «Спартака».



Потому что при хорошей фантазии теперь у «красно-белых» шансы и на Лигу Чемпионов. Правда, что с такой игрой там делать?



Григорий Каленов, Rusfootball.info



Фото: Александр Федоров, "СЭ"