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Мостовой оценил переход Батракова в "Галатасарай"

Бывший игрок "Сельты" Александр Мостовой высказался о переходе Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Александр Мостовой поддержал решение полузащитника уехать в чемпионат Турции. Он отметил, что "Галатасарай" является топ-клубом.

"Посмотрите на состав "Галатасарая" - это лучшая команда Турции и один из сильнейших клубов Европы. Батраков пришёл в готовую команду.

Играй и получай удовольствие - то, что он и делает. Тем более сейчас Батраков стал регулярно забивать и отдавать голевые. Молодец, устраивает себе футбольную жизнь и правильно делает!" - сказал Мостовой "Чемпионату".

Алексей Батраков защищает цвета "Галатасарая" с 20 августа. Всего за клуб хавбек провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Футболист выступал за основной состав "Локомотива" с 2024 по 2026 год. Он является выпускником академии "железнодорожников".

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