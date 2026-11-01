Мостовой оценил переход Батракова в "Галатасарай"

"Посмотрите на состав "Галатасарая" - это лучшая команда Турции и один из сильнейших клубов Европы. Батраков пришёл в готовую команду.
Играй и получай удовольствие - то, что он и делает. Тем более сейчас Батраков стал регулярно забивать и отдавать голевые. Молодец, устраивает себе футбольную жизнь и правильно делает!" - сказал Мостовой "Чемпионату".
Алексей Батраков защищает цвета "Галатасарая" с 20 августа. Всего за клуб хавбек провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Футболист выступал за основной состав "Локомотива" с 2024 по 2026 год. Он является выпускником академии "железнодорожников".