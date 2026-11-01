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Семин поделился мнением, стоит ли увольнять Мусаева из "Краснодара"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможной отставке Мурада Мусаева из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Российский специалист считает, что Мурад Мусаев исправит ситуацию в команде. Он отметил, что мнения об отставке тренера всегда появляются, если команда находится не на первом месте.

"Некоторые начали говорить, что "Краснодару" следует сменить тренера? Это всегда пишут. На турнирную таблицу посмотришь: про первые места никогда не говорят, что сменить надо. А вот про тех, кто внизу, все говорят, что надо менять. Это часть футбола.

Но я думаю, команда в целом в Краснодаре под контролем тренера Мусаева. И Мусаев, я думаю, разберется так, как Семак разобрался в "Зените", так и Мусаев разберется", - сказал Семин "Матч ТВ".

"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 13 матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.

Вчера, 31 октября, команда проиграла "Родине" со счетом 1:2. На данный момент у "быков" серия из семи встреч без побед в РПЛ.

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