Семин поделился мнением, стоит ли увольнять Мусаева из "Краснодара"

"Некоторые начали говорить, что "Краснодару" следует сменить тренера? Это всегда пишут. На турнирную таблицу посмотришь: про первые места никогда не говорят, что сменить надо. А вот про тех, кто внизу, все говорят, что надо менять. Это часть футбола.
Но я думаю, команда в целом в Краснодаре под контролем тренера Мусаева. И Мусаев, я думаю, разберется так, как Семак разобрался в "Зените", так и Мусаев разберется", - сказал Семин "Матч ТВ".
"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 13 матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Вчера, 31 октября, команда проиграла "Родине" со счетом 1:2. На данный момент у "быков" серия из семи встреч без побед в РПЛ.